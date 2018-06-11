В Италии ультраправая "Лига" побеждает на местных выборах

Ультраправая итальянская партия "Лига" (прежнее название "Лига Севера"), выступающая за снятие санкций с России, добилась значительного успеха в первом туре региональных выборов, сообщило агентство Reuters.

Семь миллионов итальянцев избирали мэров в 760 городах. Поддержанные "Лигой" кандидаты победили во многих городах, среди которых и те, мэрами которых до сих пор были представители левых сил. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини поздравил коллег с победой в городах, которые считались "трудными" для его партии.

В то же время "Движение пяти звезд", входящее в коалицию с "Лигой", выступило неудачно: его сторонники сумели добиться успеха лишь в нескольких провинциальных городах.

Левые и центристы, которые до настоящего времени удерживали власть во множестве крупных и небольших городах, по всей видимости, потеряют свои позиции после 24 июня, когда состоится второй тур голосования.

В парламентских выборах, прошедших в марте, победу одержали "Лига Севера" и "Движение пяти звезд". Они сформировали коалицию, которая выдвинула на должность премьер-министра Джузеппе Конте — лидера "первого в Европе" популистского правительства. В ходе саммита "Большой семерки" Конте, который ранее выступил за снятие санкций с Москвы, поддержал предложение Дональда Трампа о том, чтобы вернуть Россию в группу G7. В январе лидер "Лиги" Маттеро Сальвини в беседе с изданием Bild сказал, что предпочел бы видеть Владимира Путина во главе итальянского государства.