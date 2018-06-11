Белый дом обнародовал порядок проведения саммита с Ким Чен Ыном

Переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются быстрее, чем ожидалось. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома о встрече на высшем уровне между США и КНДР.

В нем излагается порядок проведения завтрашней встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Сообщается, что президент Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном завтра в 9 часов утра. После первого приветствия Трамп и Ким примут участие во встрече с глазу на глаз с участием только переводчиков. Затем состоится расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

В делегацию США на завтрашней расширенной двусторонней встрече войдут госсекретарь Майк Помпео, начальник аппарата Белого дома Джон Келли и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Пресс-секретарь Сара Сэндерс, посол Сун Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттингер присоединятся к участникам во время рабочего обеда.

По завершении саммита президент Трамп примет участие во встрече со средствами массовой информации.