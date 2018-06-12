В Грузии лидер протестов Куправа приговорен к заключению

Главный инициатор массовых акций протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всего правительства, Звиад Куправа, приговорен судом к 14-дневному тюремному заключению по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции. Оппозиционные лидеры считают приговор в отношении Куправы "политической местью властей".

Звиад Куправа - один из самых активных сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, лидер движения "Не убий".

Куправу арестовали днем в понедельник на проспекте Руставели в ходе инициированной им акции в поддержку отца одного из подростков, убитых 1 декабря прошлого года во время групповой драки школьников. Отец погибшего Заза Саралидзе уже несколько месяцев требует расследовать убийство сына и наказать всех виновных.

Во время акции на Руставели Звиад Куправа попытался уговорить полицейских не мешать демонстрантам, но его схватили и доставили в суд, обвинив в мелком хулиганстве.

После вердикта суда председатель политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия назвал приговор в отношении Куправы "политическим произволом властей".

Со вторника акции протеста в Тбилиси приостановлены в связи с началом работы парламентской комиссии по расследованию убийства подростков на улице Хорава.