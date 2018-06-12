Волкер назвал Россию ответственной за гуманитарный кризис в Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер возложил на Россию ответственность за кровопролитие на востоке Украины. Он назвал Россию единственной виновницей вооружённого конфликта и гуманитарного кризиса в Донбассе. По словам Волкера, он убедился в правоте своих слов, посетив зону конфликта в мае этого года.

Волкер рассказал, что, побывав недавно в прифронтовых областях Украины, увидел "горячую войну" и "усугубляющийся гуманитарный кризис". Причиной всему этому исключительно российская интервенция", написал он в Твиттере​ 12 июня.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат усилия, направленные на то, чтобы разместить в Донбассе миротворческие силы под эгидой ООН. В то же время Волкер назвал "не имеющим шансов на успех" российский вариант, в соответствии с которым "голубые каски" ООН должны были бы применяться лишь "для защиты" миссии ОБСЕ.

В марте Волкер заявлял, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", должны быть расформированы.

Киев призывает разместить миротворцев по всей территории Донбасса, включая и неподконтрольный киевским властям участок границы с Россией протяженностью более 400 километров. В Москве такие предложения отвергают и настаивают на необходимости вести диалог с лидерами сепаратистов.