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Волкер назвал Россию ответственной за гуманитарный кризис в Донбассе

Курт Волкер, 15 мая, Донецкая область

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер возложил на Россию ответственность за кровопролитие на востоке Украины. Он назвал Россию единственной виновницей вооружённого конфликта и гуманитарного кризиса в Донбассе. По словам Волкера, он убедился в правоте своих слов, посетив зону конфликта в мае этого года.

Волкер рассказал, что, побывав недавно в прифронтовых областях Украины, увидел "горячую войну" и "усугубляющийся гуманитарный кризис". Причиной всему этому исключительно российская интервенция", написал он в Твиттере​ 12 июня.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат усилия, направленные на то, чтобы разместить в Донбассе миротворческие силы под эгидой ООН. В то же время Волкер назвал "не имеющим шансов на успех" российский вариант, в соответствии с которым "голубые каски" ООН должны были бы применяться лишь "для защиты" миссии ОБСЕ.

В марте Волкер заявлял, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", должны быть расформированы.

Киев призывает разместить миротворцев по всей территории Донбасса, включая и неподконтрольный киевским властям участок границы с Россией протяженностью более 400 километров. В Москве такие предложения отвергают и настаивают на необходимости вести диалог с лидерами сепаратистов.

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