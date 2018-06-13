Думский рынок. Беглый помощник депутата о коррупции в парламенте

Сергей Мельник, помощник депутата Государственной думы от КПРФ Павла Дорохина в 2011-2015 гг., сбежал в 2015 году в Германию, где получил статус политического беженца. Три года он бомбардировал Думу жалобами на своего бывшего начальника, но их не замечали. В июне 2018-го Тверской районный суд г. Москвы принял его – беспрецедентный – иск против кадрового управления Госдумы – о незаконном увольнении. Уехав за границу, Мельник прихватил с собой массу документов, свидетельствующих о коррумпированности Павла Дорохина, да и депутатов ГД в целом, и сейчас готовит к выходу книгу о нравах российского парламента. Корреспондент Радио Свобода побеседовал с автором и ознакомился с частью документов.

Он попросил у меня 500 тыс. рублей “на расходы” по предвыборной кампании”

Как рассказывает Сергей Мельник, до знакомства с Дорохиным в 2010 году он работал юристом – помогал иностранным фирмам получать аккредитацию для работы в России и решать миграционные вопросы. На этой почве познакомились и с Дорохиным: будущий депутат работал тогда заместителем генерального секретаря Итало-российской торговой палаты, а Мельник помогал его партнёрам. "В августе [2011 г.] он мне сам позвонил, предложил встретиться и объяснил, что его друг Геннадий Зюганов предлагает ему пойти в Госдуму от Свердловской области". По словам Мельника, Дорохину нужен был корпоративный юрист, и он предложил Мельнику стать его помощником в Думе – если выборы пройдут для него удачно. Мельник согласился. "Конечно, этот вопрос не был бесплатным, – рассказывает он. – Он попросил у меня 500 тыс. рублей “на расходы” по предвыборной кампании". Несмотря на то что Сергей понимал, что деньги эти Дорохин либо заберёт себе, либо отнесёт в "кассу" фракции, чтобы оплатить своё собственное выдвижение, он согласился: "Я понимал, что это хорошее вложение, если я попаду в Госдуму и буду работать с людьми. В тот момент я хотел поменять работу, мне хотелось заниматься чем-то новым".

Стоимость удостоверения помощника депутата по работе в ГД может доходить до 2 млн рублей

В декабре 2011-го Дорохин прошёл в Думу и был назначен заместителем председателя Комитета по промышленности. Сергей Мельник рассказывает, что быстро понял: Дорохин, как и другие депутаты, избрался, чтобы зарабатывать деньги, не слишком стесняясь в способах. Первая статья доходов, по его словам, – продажа удостоверений помощника депутата. По закону (3-ФЗ), у депутата может быть два помощника на постоянной основе по работе в Госдуме, ещё до пяти помощников в регионе, от которого избрался депутат, плюс до сорока помощников на общественных началах, в удостоверениях которых может значиться как "по работе в Государственной думе", так и по работе в регионе. Как поясняет Мельник, как минимум двух помощников депутат трудоустраивает: одного в Думе, второго в регионе, а почти все остальные удостоверения продаются "на депутатском рынке". Стоимость удостоверения помощника депутата по работе в ГД может доходить до 2 млн рублей, а корочка помощника по работе в регионе стоит от 1 до 2 млн. Помощники на общественных началах дешевле – от 300 тыс. до миллиона рублей: "Часть удостоверений покупают московские бизнесмены, часть – региональные, но даже региональные хотят, чтобы у них в удостоверениях было написано "по работе в Госдуме", это считается более статусным" – рассказывает Сергей Мельник.

Стоимость корочек, как и других услуг, оказываемых депутатами, зависит от партии ("Единая Россия" дороже всех) и от приближённости депутата к руководителю фракции. Депутат уровня Дорохина, к примеру, берёт за корочки от 800 тыс. рублей. Деньги обычно отдают наличными, встречаясь в гостинице "Метрополь", в ресторане "Кабинет" или пивном баре "Британская королева" на Большой Дмитровке, а также в заведениях на Камергерском переулке. "Если посидеть там несколько дней, обязательно увидишь, как какой-нибудь депутат в конвертике под салфеточкой получает деньги", - уверяет Мельник. Причём если переговоры о суммах часто ведут помощники, то взятки депутаты предпочитают принимать лично.

Не все клиенты готовы привозить взятки в конвертах, что касается Дорохина, то с 2012 года часть денег стала поступать на счета компаний, зарегистрированных на жену Дорохина Анастасию Айтматову и его итальянских партнёров. Все они были открыты в 2011-12 гг., но закрыты после того, как информация о них утекла в прессу в мае 2015 года. Думская Комиссия по депутатской этике этой информацией, однако, не заинтересовалась.

Приёмная без приёма

"ТрансСибУрал" перечислил как минимум два миллиона рублей на счета компаний, контролируемых женой и партнёрами Дорохина

Иллюстрацией коммерческой составляющей работы парламента может служить сотрудничество Павла Дорохина и Сергея Мазуркевича, генерального директора компании “ТрансСибУрал” - грузового железнодорожного перевозчика из Свердловской области. Андрей Альшевских, тогда депутат свердловского Законодательного собрания от КПРФ, а сегодня – депутат ГД от ЕР, обвинял Мазуркевича в сговоре с начальником Дирекции управления движением Свердловской ЖД, обеспечивавшим беспрепятственное прохождение вагонов "ТрансСибУрала" в ущерб другим игрокам. Нарушения заметила даже ФАС, оштрафовавшая компанию на 15 млн рублей, впрочем, через два месяца Мазуркевич вошёл в Общественно-консультативный совет по защите прав предпринимателей в сфере развития конкуренции при свердловской ФАС – у него были гораздо более влиятельные заступники в Москве. Сергей Мельник утверждает, что у него есть доказательства того, что "ТрансСибУрал" перечислил как минимум два миллиона рублей на счета компаний, контролируемых женой и партнёрами Дорохина, c частью платёжных поручений ознакомилось и РС. В эту сумму, по словам Мельника, входили удостоверения помощника депутата на общественных началах для самого Мазуркевича и двух его замов, спецномера на машину Мазуркевича, а также целая приёмная депутата Дорохина в городе Березовске, где находится головной офис "ТрансСибУрала". Граждан должен был принимать заместитель Мазуркевича Виктор Косинов, впрочем, никакого приёма там не велось, зато на приёмную распространялась депутатская неприкосновенность, в том числе от следственных и налоговых органов. Информацию об адресе приёмной в открытых источниках найти не удалось, но по словам Андрея Альшевских, она располагалась чуть ли не в соседнем помещении с кабинетом Мазуркевича.

По словам Мельника, среди общественных помощников Дорохина оказались также руководители ОАО "Научно-исследовательский институт космического приборостроения", Ассоциации по сертификации "Русский Регистр", КБ "Технологии кино", Россоюзхолодпрома и даже представители Ростехнадзора, Ростехнологий, Рособоронэкспорта, Итало-российской торговой палаты и других российских и иностранных компаний.

Он изымает удостоверение под любыми предлогами и выдаёт другому человеку, который более полезен

Скандалы с продажами корочек помощников депутатов не новость: так, в 2013 году были задержаны помощники депутата от ЛДПР Сергея Сироткина, просившие за удостоверения полмиллиона рублей (один из них, очевидно, пошёл на сделку со следствием и вышел на свободу, второго приговорили к 2,5 годам колонии). В 2015 году попался помощник депутата Рустама Ишмухаметова (ЕР), пытавшийся получить за корочку $150 тыс., – он был приговорён к трём годам колонии. Никаких разбирательств в отношении самих парламентариев инициировано не было, хотя получить удостоверение помощника без ведома депутата невозможно. По закону помощник назначается по представлению депутата, и только сам депутат под роспись получает удостоверение – по словам Мельника, этот момент описан в некоем внутреннем регламенте Госдумы. РС обратилось в пресс-службу парламента за подтверждением данной информации, однако на момент сдачи материала ответа не получило. Депутат Андрей Альшевских подтвердил, что в обход депутата помощником стать невозможно, сам он в первый раз избрался в Думу и общественными помощниками пока не обзавёлся.

Сергей Мельник рассказывает: его босс отличался особенной жадностью и мог передавать одно и то же удостоверение по несколько раз: "Допустим, компания, которая получила у него удостоверение помощника, становится ему неинтересна, нет от неё пользы финансовой, он изымает это удостоверение под любыми предлогами и выдаёт его другому человеку, который более для него полезен. У него часто помощники менялись", - поясняет Мельник. Проверить эту информацию невозможно, данные о помощниках депутатов Госдумы не публичны.

За запрос не бьют

Впрочем, основная статья доходов любого думского (и надо полагать, не только думского) депутата – лоббирование интересов разных компаний и граждан. Инструмент простой – депутатские запросы, на которые получатели обязаны отвечать в течение 30 дней. Их отправляют, когда у фирм возникают проблемы с государственными органами, когда ту или иную компанию нужно "рекомендовать" для участия в торгах или даже просто посоветовать в качестве партнёра. Гарантий никаких, но: "В регионах мало кто хочет связываться с депутатами Госдумы. Когда они понимают, что то или иное дело держит на контроле депутат или даже руководитель фракции, для них это сигнал", – говорит Мельник. По его словам, запрос от депутата уровня Павла Дорохина стоит от 500 до 800 тыс. рублей, впрочем, иногда его веса оказывается недостаточно и приходится обращаться к шефу: "[В таком случае] этот человек [клиент] пишет на Зюганова, тот своей резолюцией пишет: "Дорохину на рассмотрение, принять меры". Иногда этого достаточно, чтобы в запросе от депутата пошла такая формулировка: "По распоряжению руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова" – такая бумага стоит до 3 млн рублей.

В распоряжении РС есть несколько запросов по самым разным компаниям, к примеру, в 2014 году Павел Дорохин активно защищал интересы проектно-производственного строительного объединения "Группа компаний АМК" из Свердловской области. Письма с рекомендацией привлечь АМК к строительству или модернизации самых разных объектов были отправлены в “"бъединённую судостроительную корпорацию" (ОСК), губернатору Камчатского края, на "Уралвагонзавод" и в другие коммерческие и государственные структуры. Первый вице-президент ОСК Леонид Стругов 13 января 2015 года ответил Дорохину, что его компания имеет негативный опыт работы с подопечными депутата: АМК сорвала сроки проекта, поскольку разработанная ей проектная документация была "низкого качества". Это не охладило Дорохина, который хотел выбить для АМК контракт на модернизацию 5-го судоремонтного завода в Темрюке. Как объясняет Мельник, Павел Дорохин и Олег Козлов, генеральный директор АМК, решили действовать не через головной офис ОСК, а через центр судоремонта "Звёздочка", которому принадлежит темрюкский завод. Именно эта проектная документация была забракована министерством промышленности и торговли. В распоряжении РС есть аудиозапись со встречи Дорохина и Козлова, на которой они разрабатывают план дальнейших действий: руководство "Звёздочки" должно написать письмо на имя Дорохина с просьбой помочь с утверждением проекта, а Дорохин в свою очередь пишет на тогдашнего первого замминистра промышленности Глеба Никитина. Оба письма также есть у РС. На той же записи озвучена и сумма контракта – 3,7 млрд рублей. На другой аудиозаписи Павел Дорохин говорит с тем же Козловым по телефону – отчитывается о своей поездке на Камчатку, в рамках которой он встречался с губернатором и замолвил словечко за АМК, а также обсуждает грядущую встречу с руководителем Ростехнадзора Алексеем Алёшиным.

Другой пример – Феодосийский механический завод, тогдашний генеральный директор которого Владимир Ельчанинов вышел на Сергея Мельника, а через него на Павла Дорохина. ФМЗ до сих пор борется с рейдерами из числа других крымских предпринимателей, в 2014 году, после встречи в "Британской королеве", где Ельчанинов якобы передал Дорохину 600 тыс. рублей, Мельник, по указанию шефа начал рассылать депутатские запросы в прокуратуру, ФСБ, МВД и другие органы. Завод, впрочем, спасти не удалось: по словам Мельника, его начальник запросил у руководства ФМЗ больше денег, те платить отказались, а Дорохин, приехав в Крым на отдых, якобы встретился с самими рейдерами, после чего запретил Мельнику как-либо помогать предприятию. Владимир Ельчанинов в разговоре с РС данную информацию не подтвердил и не опроверг, сказав, что уже два года как отошёл от дел. Его молчание объяснимо: по информации РС, он его и родные подвергались угрозам со стороны рейдеров.

Историю ФМЗ Сергей Мельник описывает в уже вышедшей (но, по его словам, сильно отредактированной) книге "Крым 2014. Как из меня сделали преступника". В ней же он описывает ещё один нестандартный способ заработать: якобы в конце 2014 года, когда он собрался в утверждённый заранее отпуск, Дорохин передумал его отпускать и потребовал заплатить 150 тыс. рублей. Мельник поездку отменять не хотел и деньги заплатил.

можно выписать депутата или даже руководителя фракции на встречу с сотрудниками своего завода

Другие виды заработка: экспертные советы, в которые включаются представители бизнеса и госорганов. Павел Дорохин, к примеру, зарегистрировал экспертный совет при Комитете по промышленности. "Благодаря совету созываются заседания – в Думе или на выезде, - рассказывает Мельник. - Туда приглашаются чиновники, в которых заинтересован предприниматель. Он там со всеми знакомится. После такого заседания в любом случае идёт депутатский запрос, что вот эта компания хорошая, не могли бы вы впустить её в тендерные торги". Если кому позволяет бюджет, можно выписать депутата или даже руководителя фракции на встречу с сотрудниками своего завода или на другое мероприятие: "Компания делает рекламу для себя, что вот, нас посетил Зюганов или Мельников [Иван Мельников (КПРФ), первый заместитель председателя Госдумы – прим. РС], потом, опять же, идут депутатские запросы".

Поддельный семинар

В июле 2013 года некая Московская дирекция Немецкой академии экономики и международного бизнеса (её следов в интернете обнаружить не удалось) по рекомендации директора по особым поручениям Рособоронэкспорта Алексея Некрасова предложила Павлу Дорохину пролоббировать их проект по проведению бизнес-семинаров в европейских странах для руководителей промышленных предприятий. Получив одобрение Геннадия Зюганова, Дорохин вместе с партнёрами разработал рекомендательные письма, которые десятками стали рассылаться по администрациям российских регионов с просьбой перенаправить информацию в профильные компании. В распоряжении РС есть отсканированные черновики писем с ремарками Дорохина, а также финальные варианты с его подписью. Семинары планировалось проводить в Германии, Италии и Франции в 2014 году, стоимость их составляла порядка 130 тыс. рублей на человека. Клиенты потянулись, но вот только семинары проводить никто не собирался. По словам Мельника, уже в феврале в приёмную Дорохина стали поступать звонки от обманутых клиентов, Мельник докладывал о них начальнику, но тот отвечал, что все вопросы решит сам. Более того, в январе 2014 года в Думу начали возвращаться не нашедшие адресатов письма с поддельной подписью Дорохина и с идентичным содержанием. Встревоженный Мельник показал их шефу, но получил тот же ответ: не лезь не в своё дело.

Если Нарышкин этого не сделал, то я так предполагаю, что его Гена попросил, чтобы тот не давал ход этому делу

Вторая помощница Дорохина Анна Малютина тем временем успокаивала звонивших клиентов, объясняя, что семинары проведут, но несколько позже. В марте 2014-го Россия аннексировала Крым, за этим последовали западные санкции, которые было легко использовать для объяснения отсрочки. Только когда в середине сентября 2014-го кто-то из клиентов написал жалобу на имя председателя Комитета по промышленности Сергея Собко, тот, как рассказывает Мельник, засуетился: сначала вызвал "на ковёр" самого Дорохина и Анну Малютину, но Дорохин на этой встрече якобы от семинаров открестился. Тогда Собко вызвал Мельника, который представил ему компрометирующие документы. На второй встрече с Собко в октябре 2014-го Дорохин признал, что имел отношение к семинарам, но проект "вышел из-под контроля". Сам Мельник при этом не присутствовал, но записал разговор с одним из свидетелей, рассказавшем, что Дорохин признал, что подписал как минимум 30 рекламных писем. На некоторых приглашениях стояла и подпись Сергея Мельника. Собко порекомендовал Дорохину обратиться в правоохранительные органы, а сам информировал начальство: Геннадия Зюганова и тогдашнего спикера Госдумы Сергея Нарышкина. По словам того же источника, дело удалось замять: "В принципе, это мог инициировать и Нарышкин сам. То есть, отдать в Комитет по расследованию депутатской этики. (…) Если Нарышкин этого не сделал, то я так предполагаю, что его Гена попросил, чтобы тот не давал ход этому делу. Потому что [Собко] официально на Нарышкина написал, и к Гене пришёл. Гена его просто-напросто отфутболил, даже слушать не стал: чего ты ко мне ходишь, сам разбирайся, твоя епархия. Твой комитет, сам решай вопросы, до свидания. Тот пошёл к Нарышкину уже, раз этот не хочет ничего делать. Я думаю, что скорее всего, Нарышкин вызвал Гену, тот ему сказал, что ну не давай ход этому делу, я, там, или фракция проголосует или ещё что-то. Ты же сам знаешь все эти политические торги" - говорит собеседник Мельника, личность которого он попросил не раскрывать.

Как вспоминает Мельник, после встречи с Собко Дорохин начал уничтожать документы: часть отправили в шредер, часть вывезли из Думы, кроме того, Мельнику начали намекать, что поддельные подписяи – его рук дело. Публично при этом связь с организаторами семинаров Дорохин отрицал: "Я начал собственное депутатское расследование, и вместе с правоохранительными органами мы прилагаем все усилия по розыску мошенников и возврату денежных средств", - пишет он в ОЭК 19 ноября 2014 года. "Мошенники" при этом были рядом: уже 8 сентября 2014 года он приглашает "для дачи объяснений" генерального директора "Еврокома" и других лиц.

29 декабря 2014 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам мошенничества. Мельник не стал дожидаться, пока его назначат виноватым за непроведённые семинары, и сбежал за границу в июле 2015-го. Дело тем не менее надо было расследовать, 2,5 года колонии получил некто Карен Иоанесов – один из членов команды по организации семинаров, которого Мельнику представили как “друга” Алексея Некрасова из Рособоронэкспорта. В открытом доступе есть только резолютивная часть приговора, однако и её достаточно, чтобы понять, что дело расследовалось для галочки: соучастниками по делу не проходят ни учредители, ни директора ООО "Евроком" и ООО "Спецтрейд", на которые клиенты переводили деньги за семинары, зато упоминается соучастник – неназванный помощник депутата Государственной думы. Мельник уверен, что речь идёт о нём.

Любопытно также, что пострадавшими по делу признаны 15 компаний, однако гражданский иск к обвиняемому подала лишь одна, да и тот не был принят судом. Как удалось выяснить РС, некоторые обманутые компании вообще не были в курсе расследования: так тогдашний директор Союза строителей Республики Башкортостан Виктор Коротун подтвердил, что получал письмо из приёмной Дорохина с рекламой семинаров, переслал его компаниям, входящим в Союз, одна из которых – ООО "Фасадные технологии" – заплатила "Еврокому" 130 тыс. рублей, но ни на какой семинар никто так и не поехал. Директор "Фасадных технологий" писал возмущённые письма в Союз, Коротун писал в Госдуму, но представители Следственного комитета с ними не связывались.

​Трёшка за депутатство

Работая помощником, Сергей Мельник мечтал об одном: что сам станет депутатом, пусть даже не Госдумы. Ему было вообще всё равно, в какой регион ехать. Дорохин обещал ему место в Законодательном собрании Свердловской области, но обещания в жизнь так и не воплотились, тогда через депутата Юрия Афонина (КПРФ) Мельник попытался баллотироваться в Законодательное собрание Тульской области, заплатив за это 3 млн рублей. Сумма, как поясняет Мельник, не такая большая, потому что он сам собирался проводить предвыборную кампанию, не рассчитывая на помощь партии. Как он рассказывает в своей книге про Крым, Павел Дорохин запретил ему участвовать в выборах в Туле, предложив баллотироваться в Крыму в сентябре 2014-го – в городской совет Феодосии и в крымский парламент. Выбора у Мельника не было: Дорохин грозился наговорить про него гадостей Зюганову. В партийные списки по Крыму Мельник не попал – заявился слишком поздно – и участвовал в выборах самовыдвиженцем. Проигравший выборы Мельник рассказывает, что на протяжении всей кампании на него оказывали давление, срывали его рекламные плакаты или заклеивали их листовками с надписью "Гей", пытались даже угрожать физически и уж точно никак не помогали: ни Дорохин, ни тем более Зюганов публично не поддержали своего кандидата. Во фракции ходили слухи, что лидера КПРФ попросили не проявлять особой активности в Крыму – полуостров нужен был партии власти.

2014 год был не очень удачным и для самого Дорохина: в августе его сняли с выборов в губернаторы Тюменской области за то, что скрыл судимость 2000 года (ч.1 ст. 222 – "хранение оружия"). В распоряжении РС есть письмо Дорохина на имя председателя Центризбиркома Владимира Чурова с просьбой не снимать его с выборов: мол, и пистолет ему подбросили, и освободили от наказания по амнистии, и он не знал, снята с него судимость или нет. Судимость, однако, снята не была. Думская комиссия по этике этой историей также не заинтересовалась.

Бегство

По возвращении из Крыма ситуация на работе обострилась: Мельник вошёл в открытый конфликт с Дорохиным, которого раздражала его активная кампания в Крыму и попытки совать нос не в свои дела. Уже тогда у Мельника была готова рукопись его крымского дневника, которую он давал читать знакомым. По просьбе Дорохина в начале октября 2014 года он встретился с неким сотрудником ФСБ Игорем, который намекнул ему, что его рукопись тянет на статью из-за критического отношения к "аннексии Крыма" (эти формулировки были изменены по требованию издательства), а также посоветовал ему не рыпаться, работать дальше на своего депутата и никому ничего не рассказывать. В мае 2015-го вышел разоблачительный материал на Lenta.ru, Мельник божится, что информацию слил не он, но Дорохин окончательно перестал доверять ему.

Если не будешь сговорчив, сейчас выйдешь из Госдумы, тебя увезут, ни один из твоих родственников тебя не найдёт

3 июня 2015 года Мельника вызвали к Дорохину, где тот в присутствии своего помощника Александра Мартыненко и неизвестного Мельнику сотрудника ФСБ начал требовать от Мельника написать заявление об увольнении. Мельник отказался. "Тут сразу посыпались угрозы, что он [Дорохин] знает, где мои родители проживают, где мои родные-близкие проживают, что с ними может всё, что угодно, случиться, что если не будешь сговорчив, сейчас выйдешь из Госдумы, тебя увезут, ни один из твоих родственников тебя не найдёт", – вспоминает Сергей. Порядком испугавшись, Мельник выбежал из кабинета и затерялся в коридорах Думы. Он попытался связаться с Сергеем Собко и другими знакомыми депутатами, но на месте никого не оказалось, тогда он включил на телефоне диктофон и вернулся к Дорохину. На записи слышно, как Мельник предлагает написать заявление после положенного отпуска, Дорохин настаивает на том, чтобы он писал его сейчас, помощник Мартныненко грубо разговаривает с ним, Мельник снова пытается выйти из кабинета, его силой усаживают за стол, и он всё же пишет заявление. Затем под звуки музыки Моцарта в парадном холле парламента он сдаёт своё удостоверение сотруднику ФСО.

В течение следующего месяца Мельник пытается получить свои документы в отделе кадров Госдумы, чтобы подать в суд на работодателя – как оказалось, уволили его не по собственному желанию, а "в связи с утратой доверия". Всё это время ему ежедневно звонят с угрозами то помощники Дорохина, то Игорь из ФСБ, который, по словам Мельника, однажды повторил свои угрозы и лично, встретив его у метро, поигрывая складным ножичком. 13 июля 2015-го, через несколько минут после того, как Мельник наконец забрал свою трудовую книжку, ему позвонил следователь СК Сагателов, пригласивший его на допрос по делу о семинарах. Мельник без повестки идти отказался, следователь повестки не присылал, но звонил ему с утра до ночи. "Я менял сим-карту, через день он мне звонил на новый номер", – говорит Мельник. 22 июля экс-помощник на полчаса разминулся с полицией и представителями СК, заявившимися к нему домой, и, не став дожидаться ареста, уехал сперва в Таллинн, потом в Вильнюс, а оттуда уже попал в Германию. В федеральный розыск его объявили только 1 июня 2016 года (за 23 дня до оглашения приговора по Карену Иоанесову), впрочем, никаких повесток по месту жительства Мельника по-прежнему не приходило.

Павел Дорохин от комментариев по каким-либо вопросам, изложенным в данном материале, отказался.