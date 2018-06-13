В канун ЧМ-2018 началась кампания против преследования СМИ в России

"Репортеры без границ" начали кампанию по привлечению внимания к проблеме преследования журналистов и ограничения свободы СМИ в России. В преддверии чемпионата мира по футболу организация создала в Париже инсталляцию в виде футбольного поля с фотографиями семи журналистов, которые арестованы или отбывают наказание в российских колониях.

Речь идет о ростовском журналисте и издателе газеты "Уполномочен заявить" Александре Толмачеве, основателе сайта "БлогСочи" Александре Валове, корреспонденте РБК Александре Соколове, главном редакторе калининградской газеты "Новые Колеса" Игоре Рудникове, блогере Алексее Кунгурове, редакторе алуштинского издания "Твоя газета" Алексее Назимове и журналисте "Кавказского узла" Жалауди Гериеве.

В пресс-релизе "Репортеров без границ" подчеркивается, что кампания продлится несколько недель. Активисты хотят не допустить, чтобы российские власти воспользовались таким значимым событием, как чемпионат мира, для "маскировки" упадка свободы слова в России. В организации в очередной раз подчеркнули, что сейчас в российских СИЗО и колониях находится больше журналистов, чем в любой другой период постсоветской истории страны.