Ущерб картине Репина оценили в 30 миллионов рублей

Ущерб картине Репина "Иван Грозный и сын его Иван", которую 25 мая повредил вандал Игорь Подпорин, оценивается в 30 миллионов рублей. Об этом в среду заявила представитель прокуратуры на заседании суда, который отказался перевести обвиняемого в порче картины под домашний арест.

Сам Подпорин в суде объяснил свой поступок тем, что картина якобы "оскорбляет чувства верующих". Он останется в следственном изоляторе до конца июля. Ему предъявлено обвинение в повреждении особо ценного объекта культурного наследия. Эта статья уголовного кодекса предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

25 мая посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин повредил картину "Иван Грозный и сын его Иван", разбив стекло металлическим столбиком ограждения. Полотно получило серьезные повреждения – холст порван в трех местах. Картину изъяли из экспозиции и передали реставраторам.