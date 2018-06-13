Робби Уильямс не споет Party Like A Russian на открытии ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс не будет исполнять свой хит Party Like A Russian ("Развлекайся как русский") на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом певец рассказал Reuters.

"Я бы с удовольствием исполнил Party Like A Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать", – заявил он.

Кто именно попросил певца не исполнять композицию, он не уточнил.

В песне Party Like A Russian, которая вышла осенью 2016 года, поется про некоего богатого человека из России. Композиция начинается со строк: "Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации". Также в песне есть такие слова: "У меня под рукой и водка, и шампанское, и наркота, так что я навеселе. Я слетел с катушек и никогда не приношу извинений. У меня самолет на яхте, в самолете – автомобиль, в автомобиле – банк. Я едва держусь на плаву c расходами половины жителей Запада".

Позже Уильямс написал в Твиттере, что песня "определенно не о господине Путине".

​

На днях певца раскритиковали в британском парламенте за согласие выступить в России. "В то время как российские самолеты бомбят мирное население Сирии, а российское государство травит людей на улицах Британии и преследует ЛГБТ-сообщество, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби собирается поднять все эти темы в своем выступлении", – заявил британский парламентарий Стивен Доути.

Официальные лица Великобритании бойкотируют чемпионат мира по футболу в знак протеста против отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, к которому, как уверены в Лондоне, причастна Россия.