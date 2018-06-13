"Мемориал" проверила полиция после спектакля об Оюбе Титиеве

В Москве полицейские решили эвакуировать помещение в Каретном Ряду, в котором располагается правозащитная организация "Мемориал" после того, как там прошел спектакль "Театра.doc", посвященный Оюбу Титиеву — арестованному главе грозненского отделения "Мемориала". Об этом "Медиазоне" сообщила режиссер театра Зарема Заудинова.

До этого полицейские эвакуировали здание "Театра.doc", однако там вечером никаких мероприятий не проводилось. Полицейские приехали на Каретный ряд уже после окончания мероприятия, так что они не помешали спектаклю. Затем здание осмотрел кинолог, угроза взрыва не подтвердилась, так что оцепление было снято и полицейские уехали.