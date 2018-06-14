ЕСПЧ присудил россиянам 641 тысячу евро компенсаций

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал на своем сайте решение по 114 жалобам россиян – речь в них, в основном, шла о нарушениях статьи конвенции о защите прав человека, которая запрещает пытки, а также жалобах на неадекватные условия содержания под стражей.

Всего ЕСПЧ удовлетворил 111 жалоб, присудив заявителям 641 тысячу евро. Трое россиян компенсации не получили.

Ранее Страсбургский суд обязал Россию выплатить 14 тысяч евро за выдворение гражданки США Дженнифер Гаспар, которая жила в Санкт-Петербурге 10 лет и была замужем за россиянином. В 2014 году российские власти внезапно аннулировали ее вид на жительство и потребовали в течение 15 дней покинуть страну. Причиной стало уведомление ФСБ, что Гаспар якобы "представляет угрозу национальной безопасности". ЕСПЧ посчитал это нарушением права на уважение частной и семейной жизни.

В свою очередь, замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что Россия исполняет "практически все" решения ЕСПЧ и выплатила за последние 20 лет около 200 миллионов евро компенсаций.