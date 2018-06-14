США обвинили "Совфрахт" в контрабанде авиатоплива в Сирию

Соединенные Штаты обвинили пятерых россиян и трех сирийцев в нарушении санкций США. Представителей компании "Совфрахт" обвиняют в поставках авиационного топлива в Сирию и отмывании денег через финансовую систему США.

В обвинительном заключении, вынесенном судом округа Колумбия, Соединенные Штаты заявили, что подсудимые использовали нефтяные танкеры "Мухалатка" и "Яз" , принадлежащие российской компании "Транспетрочарт" для поставок авиационного топлива в Сирию.

В заявлении помощника генерального прокурора США по национальной безопасности Джона Демерса говорится, что "санкции США, введенные против России в связи Сирией и Крымом, препятствуют поддержке Сирией терроризма и использованию оружия массового уничтожения".

В ноябре агентство Рейтер сообщило, что российские танкеры ввозили в Сирию контрабандой авиационное топливо через воды ЕС, поддерживая военные поставки в страну, охваченную гражданской войной. Речь шла о тех же двух танкерах "Яз" и "Мухалатка".

В обвинительном заключении, опубликованном во вторник, говорится, что танкер "Мухалатка" выгрузил тысячи тонн реактивного топлива в сирийском порту Баниас. "Яз" также доставил реактивное топливо в этот сирийский порт. Обвиняемые проводили долларовые транзакции в США для оплаты доставок реактивного топлива в Сирию в нарушение американских санкций, говорится в обвинительном заключении. Ранее в интервью "Интерфаксу" представители "Совфрахта" отвергли какое-либо нарушение.