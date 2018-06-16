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С христианской точки зрения

Ориентация религиозная и ориентация сексуальная. Эфир в 17:05

Нуждаются ли сексуальные меньшинства в Церкви, а Церковь в сексуальных меньшинства? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят теолог Наталля Василевич и православный, регент Михаил Черняк. Эфир в 17:05.

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