Ориентация религиозная и ориентация сексуальная. Эфир в 17:05

Нуждаются ли сексуальные меньшинства в Церкви, а Церковь в сексуальных меньшинства? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят теолог Наталля Василевич и православный, регент Михаил Черняк. Эфир в 17:05.
Нуждаются ли сексуальные меньшинства в Церкви, а Церковь в сексуальных меньшинства? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят теолог Наталля Василевич и православный, регент Михаил Черняк. Эфир в 17:05.
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