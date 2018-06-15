Песков: Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы

Президент Владимир Путин не участвует в обсуждении реформы, которая должна привести к увеличению пенсионного возраста в России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что вопрос пенсионной реформы относится к компетенции российского правительства.

Комментируя данное Путиным в 2005 году обещание не повышать пенсионный возраст, пока он является президентом, Песков подчеркнул, что это было 13 лет назад. По словам главы пресс-службы Кремля, за это время изменились такие показатели, как демография, уровень развития экономики и международная конъюнктура. Также Песков заявил об улучшении "показателей продолжительности жизни" в России.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства, что с 2019 года в стране начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Переходный период при этом растянется на 15 лет, таким образом, возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет – к 2034 году.

По данным РБК, авторы пояснительной записки к законопроекту обосновали необходимость повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет изменением их "статуса в обществе", связанным с "равным распределением домашней нагрузки на членов семьи".