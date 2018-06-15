СМИ: Власти не допустят к выборам мэра Яшина, Гудкова и Красовского

Выборы мэра Москвы пройдут без оппозиционных кандидатов Илья Яшина и Дмитрия Гудкова, а также без подавшего сегодня документы о выдвижении журналиста Антона Красовского, сообщает телеканал "Дождь". В качестве источников информации телеканал называет "собеседника, близкого к Кремлю" и "человека, участвующего в кампании Собянина".

Оба подтвердили, что власти не будут помогать оппозиционным кандидатам-самовыдвиженцам с преодолением муниципального фильтра, без чего допуск к выборам невозможен. По словам одного из источников, оппонентами действующего мэра будут только "скучные" кандидаты, так как выборы не должны быть ни "веселыми", ни "скандальными". Такое решение якобы принято мэрией совместно с Администрацией президента.

Каждому самовыдвиженцу для регистрации кандидатом в мэры необходимо собрать в свою поддержку подписи 36 тысяч избирателей, а также подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Подавляющее большинство депутатов являются членами партии "Единая Россия". В недавнем разговоре с Радио Свобода Илья Яшин отметил, что из-за этого собрать подписи будет невероятно трудно. "Если 110 подписей депутатов собрать вполне реально, то по округам у нас явный недобор, – сказал он. – Ясно, что решение о том, допускать демократических кандидатов до выборов, или нет, будет политическим".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Мосгоризбирком принимает документы на выдвижение кандидатом до 2 июля.