СМИ: вышедший на свободу Алексей Кунгуров планирует уехать из России

Тюменский блогер Алексей Кунгуров, приговоренный в 2016 году за пост в ЖЖ к двум годам колонии по статье "Оправдание терроризма", вышел на свободу и рассказал Znak.com о планах эмигрировать из России.

"Мне сказали, что на свободе я не насовсем, – утверждает он. – Практически все так говорят и практически одними и теми же словами. Опера ФСИН, Центра "Э". Беседы со мной вели люди из самых разных инстанций, включая высокие, включая полковников. И говорили: "Ты же понимаешь, с террористами нельзя по закону. Они же убивают наших детей. А поскольку ты тоже террорист, то должен понимать, что апелляции к закону тут не работают. Выходи на свободу, но понимай, что скоро мы с тобой опять будем бороться".

В ближайшие дни Кунгуров, по его собственным словам, планирует добраться до государственной границы. "Задерживаться тут я считаю бессмысленным. Ничего меня не держит, пора уходить".