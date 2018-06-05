В Петербурге на 25 суток арестовали координатора штаба Навального

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 25 суток координатора местного штаба Навального Дениса Михайлова. Его обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия за участие в акции 5 мая "Он нам не царь". Об этом сообщает проект ОВД-Инфо.

Михайлов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 4 июня. Его оставили отделе полиции на ночь.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. Митинги были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране были задержаны около 1600 человек. После акции полиция начала устраивать обыски в штабах оппозиционера, а также задерживать его сторонников. Их обвиняют в организации несогласованного публичного мероприятия.