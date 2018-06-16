СМИ: в Челябинске уволили из банка активиста, опоздавшего из-за обыска

В Челябинске активиста штаба Навального Никиту Дворецкого уволили из банка после того, как он опоздал на работу из-за обыска, сообщает портал "ОВД-Инфо".

Дворецкий рассказал изданию, что ночевал у друга, в квартиру к которому пришли с обыском сотрудники ФСБ. Обоих доставили в отделение, из-за чего активист не смог вовремя прийти на работу. Когда Никита Дворецкий попытался объяснить это начальнику, тот уволил его, заявив, что "здесь такие не нужны".

Координатор местного штаба Навального Борис Золотаревский сообщил, что когда уволенный активист рассказал о случившемся "Медиазоне", бывший начальник вызвал Дворецкого "на разговор" и избил у себя в кабинете.

Сотрудники штабов Алексея Навального неоднократно жаловались на угрозы со стороны работодателей и руководства вузов, а также на увольнения и отчисления из-за своей оппозиционной деятельности.