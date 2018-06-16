Депутаты КПРФ просят Чайку проверить дело "Нового величия"

Депутаты от фракции КПРФ попросили генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность уголовного дела сообщества "Новое величие", в рамках которого нескольких человек арестовали по обвинению в экстремизме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст запроса.

Депутаты Валерий Рашкин, Валентин Шурчанов и Сергей Шаргунов просят проверить действия следователей и оперативных сотрудников. Ранее Шаргунов в ходе "прямой линии" с президентом Путиным поднял вопрос преследований в России по статье об экстремизме, заявив, что действия силовых структур порой "доходят до маразма".

В середине марта в Москве были арестованы участники ранее неизвестного движения "Новое величие". Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Обвиняемые, в свою очередь, заявили о применении к ним пыток.

Всего по делу "Нового величия" проходят десять человек: шестеро из них, включая 18-летнюю Анну Павликову, находятся в СИЗО, ещё четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, все обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. По данным защиты, один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ. Он же написал устав организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.