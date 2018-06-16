Медведев внес в Госдуму закон о повышении пенсионного возраста

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, который на этой неделе объявил о начале реформы.

Она, как и говорилось ранее, предусматривает переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста в 2019 году увеличится в среднем на 12 тысяч рублей.

Также в сегодня в Госдуму был внесен законопроект об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.

Ранее "Ведомости" сообщили, что в Кремле прорабатывают возможность смягчения пенсионной реформы, если она приведет к обострению протестных настроений в стране.

В пресс-службе президента заявляли, что Владимир Путин не участвовал в обсуждении реформы и что она полностью находится в ведении правительства.