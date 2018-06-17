Глупая молодежь, ночные слоны и летающие пауки

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Почти весь 20-й век средний интеллект населения развитых стран (точнее, средний уровень IQ) рос со скоростью примерно 10 пунктов в десятилетие. Для этого явления даже придумали специальное название – эффект Флинна. Но последние исследования показывают, что после тренд развернулся и теперь вместо того, чтобы умнеть, население глупеет – причем с пугающей скоростью. “Линия отреза” проходит по 1975 году рождения. У поколений, родившихся до 1975-го, интеллект рос вместе с годом рождения, у тех, кто после – падает. IQ каждого следующего поколения теперь на 7 пунктов ниже, чем у предыдущего. Предыдущие результаты ещё можно было списывать на малую выборку, но теперь норвежцы изучили массив данных более чем 700 тысяч человек и подтвердили – да, мир становится всё глупее. Интереснее всего, что норвежское исследование показало, что снижение IQ с ростом года рождения не зависит от генетических факторов – оно наблюдается не только в среднем по населению, но и среди детей, родившихся от одних и тех же родителей. Теперь должно начаться самое интересное – поиск виновника. Кандидатов масса: интернет, прививки, ГМО, политкорректность, новые тенденции в образовании – выбирайте на собственный вкус.

2. Группа абитуриентов подала в суд на Гарвард, утверждая, что университет устанавливает расовые квоты, чтобы ограничить количество студентов азиатского происхождения — как когда-то в нем же ограничивали прием студентов-евреев (да, такое происходило не только в России). Гарвард — только показательный пример. Многие в Америке считают, что подобная практика существует в большинстве крупных университетов страны. Вместо того, чтобы принимать студентов только исходя из их оценок, приемная комиссия учитывает и расовые признаки. Частично это происходит официально: так студентам африканского и индейского происхождения легче поступить в университет, чем белым, из-за так называемой «позитивной дискриминации», направленной на то, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный предыдущим поколениям черных рабов и индейцев. Но, как утверждается, есть и неофициальные практики — так, выбирая между белыми и азиатами с одинаковыми результатами вступительных тестов, престижные университеты предпочитают белых из-за того, что частые спонсоры, делающие университетам крупные пожертвования — почти всегда белые, и университеты боятся их отпугнуть. Гарвард признает, что если бы он принимал во внимание только академические достижения, процент азиатских студентов вырос бы с нынешних 19 до 42, но отрицает любую расовую дискриминацию, объясняя диспропорцию тем, что при приеме учитываются не только оценки, но и другие факторы, вроде спортивных достижений и общественно-полезной деятельности.

3. Служба музыкального стриминга Deezer заказала исследование музыкальных предпочтений своих слушателей, и обнаружила, что примерно к 28 годам у людей наступает «музыкальный паралич» — они перестают открывать для себя новую музыку. 28 — усредненное значение: в разных странах этот возраст разный. В Германии и Франции это происходит в среднем в 27 лет, в США и Великобритании — около 30, а в Бразилии — вообще в 23. А у вас еще появляются новые любимые исполнители и альбомы?

4. Ещё в школе нас учили, что многие животные ведут ночной образ жизни. Но, как показывают последние исследования, очень многие из них делают это не потому, что днем им лучше спится, а из-за того, что они стараются избегать человека. Все новые виды и популяции животных, которые обычно спят ночью и бодрствуют днем, от койотов до слонов, обнаружив, что рядом с ними поселились люди, переходят на ночной режим. Причем избегают они таким образом не только охотников, но и просто туристов. На здоровье животных это сказывается далеко не лучшим образом — как и людям не идет на пользу вынужденная постоянная работа в ночную смену.

5. Многие видели летящего на обрывке паутинки паука. Оказывается, пауки — по крайней мере пауки-бокоходы - летают не случайно, а намеренно, и не на обрывке обычной паутины, а на своеобразном треугольном «параглайдере» от 2 до 4 метров длиной, который они плетут особым способом специально для этой цели из двух толстых и десятков тонких нитей, причем регулировать его длину они могут прямо в полете. Это выяснили ученые из Технического университета в Берлине. Мало того, готовясь к полету, пауки прикрепляют себя к дереву тонкой «страховочной» нитью, чтобы их не унесло в воздух раньше времени.



6. Huawei, испанская телекоммуникационная компания Telefonica и Политехнический университет Мадрида провели успешный эксперимент по передаче квантовых ключей шифрования по обычным оптоволоконным сетям. Квантовое шифрование в силу особенностей квантовой физики считается принципиально невзламываемым. Успешные эксперименты по передаче квантовых ключей шифрования проводились и раньше, но эти ключи передавались по специально созданных для этого сетям. Эксперимент Huawei и Telefonica даёт основания надеяться, что для квантовой связи не потребуется строить новую глобальную физическую сеть передачи сообщений — достаточно будет апгрейда уже существующей.

7. «Жаворонки» подвержены депрессии значительно меньше, чем «совы». По крайней мере, если эти жаворонки — женщины. Такие выводы сделали ученые из Университета Болдера, Колорадо, на основе изучения 32 тысяч подопытных. Но если вы «сова», не пытайтесь заставить себя вставать и ложиться раньше — предрасположенность к этому, как утверждают ученые, генетическая, так что идя против собственной природы, вы, скорее всего, сделаете себе только хуже.

8. Австралийские ученые из Института Хадсона в Сиднее обнаружили ген, который включает превращение человеческого зародыша в мальчика. Все зародыши начинают развиваться как девочки, но примерно половина из них на определенном этапе созревания отращивает себе мужские половые органы и вторичные половые признаки. Раньше ученые не знали точно, как это происходит, но теперь установлено, что процесс запускает ген под названием SRY на Y-хромосоме. Так что теперь радикальные феминистки, если им удастся прийти к власти, смогут осуществить свою мечту — достаточно отключить у зародышей этот ген, и вскоре человечество будет состоять только из женщин, причем для этого не придется прибегать ко всякому неприятному насилию.



9. Американским ученым из Университета Блумингтон в Индиане впервые удалось заснять на видео то, как бактерии захватывают фрагмент ДНК у своих мертвых товарок. Умирая, бактерия «раскрывается», и другие бактерии получают возможность собирать фрагменты её ДНК и встраивать их в свою. Это — один из главных механизмов распространения устойчивости бактерий к антибиотикам : бактерии, которые ещё не выработали эту устойчивость, могут не проходить сложный путь естественного отбора, а просто напрямую «одолжить» ген, который отвечает за эту устойчивость, у тех бактерий, которые её уже выработали.



10. Исследователи из университета Дэвиса в Калифорнии получили экспериментальное подтверждение того, что микродозы галлюциногенов восстанавливают поврежденные нейронные связи в мозгу. Правда, пока что это доказано только в экспериментах на животных, но набор этих животных такой разнообразный — от крыс до мышек дрозофил и аквариумных рыбок, — что в том, что это действует и на человека, особых сомнений нет.