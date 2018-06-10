Гениальные пчелы, запрещенные числа и военная пицца

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Размер — не главное. По крайней мере, когда это размер мозга. Не так давно выяснилось, что крошечные муравьи относятся к очень немногим животным, которые умеют узнавать себя в зеркале. Кроме муравьёв и людей это умеют только человекообразные обезьяны, слоны, дельфины, некоторые врановые и, возможно, гигантские скаты, но не умеют собаки. Некоторые учёные напрямую связывают это умение с наличием самосознания. И вот теперь выяснилось, что пчёлы принадлежат к ещё более узкой группе животных, которые способны понимать концепцию нуля; в частности, тот факт, что ничто — это меньше, чем что-то. В ходе эксперимента исследователи показывали пчёлам листы бумаги, на которых было от двух до пяти точек разного размера (чтобы пчёлы ориентировались именно на количество, а не на то, какая площадь листа закрашена), и давали им в награду сладкую водичку, если они летели на тот лист, где точек было меньше. Пчелы за один день тренировок поняли задание и научились выбирать листы с меньшим количеством точек, что уже само по себе удивительно. После этого им предложили выбрать между листом с одной точкой и чистым листом — и они стабильно выбирали чистый лист, демонстрируя понимание того, что ничего — это меньше, чем единица. Многим такое понимание может показаться очевидным, но на самом деле это сложнейшая концепция, которую дети осваивают только к четырем годам, а из животных она доступна только дельфинам, некоторым обезьянам и попугаям жако. И пчёлам.

2. Американским медикам с помощью иммунотерапии удалось победить рак груди на поздней стадии развития. Для этого они извлекли из опухоли T-лимфоциты, которые боролись конкретно с этим злокачественным образованием, размножили их «в пробирке» до количества 80 миллиардов и опять ввели в организм больной женщины, после чего опухоль исчезла. Произошло это 2 года назад, и рак до сих пор не вернулся. Пока это единичный результат, но медики надеются, что такой метод лечения сможет помочь и другим пациенткам.

3. Китайцы изобретают всё новые способы обходить цензуру, а китайские власти эти новые способы методично блокируют. 4 июня была 29-я годовщина кровавого разгона студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь. В Китае о нем запрещено даже упоминать, но блогеры не сдаются. В этот день в качестве напоминания они посылали друг другу денежные переводы на суммы 64,89 и 89,64 юаней (в Китае номер месяца традиционно ставится перед числом). Но в этом году банки по указанию правительства заблокировали все переводы этих сумм. Правда, даже такая цензура работает не всегда. Иногда запрещенные сообщения передает невидимая рука рынка — 4 июня 2012 года индекс Шанхайской фондовой биржи необъяснимым образом упал на 64,89 пунктов.

4. Одна из главных проблем, которые стоят перед дата-центрами — проблема охлаждения. Нужно куда-то отводить тепло, выделяемое сотнями работающих там процессоров. Microsoft нашёл радикальное решение этой проблемы — свой новый дата-центр с 864 серверами он размещает в металлической цистерне под водой, на глубине 36 метров у побережья Оркнейских островов к северу от Шотландии.

5. Канадская компания Carbon Engineering приблизила человечество к решению проблемы глобального потепления. Считается, что климат на Земле меняется из-за «парникового эффекта», возникающего в результате накопления в атмосфере углекислого газа. Специалистам Carbon Engineering удалось разработать технологию, снижающую стоимость извлечения углекислого газа обратно из атмосферы в 6 с лишним раз. Ранее добыть из воздуха тонну углекислого газа стоило 600 долларов, канадцы научились делать это за 94. Они продувают воздух сквозь башни с гидроксидом калия, с которым углекислый газ вступает в реакцию, производя в результате карбонат калия. Карбонат можно спрессовывать в капсулы и зарывать его под землю, но Carbon Engineering собирается вместо этого делать из него низкоуглеродное горючее для автомобилей, которое, как утверждает компания, будет стоить примерно 1 доллар за литр.

6. НАСА ведет переговоры с частными инвесторами о передаче им Международной космической станции для коммерческого использования. Белый дом уже объявил, что её финансирование со стороны США прекратится в 2025 году. Главными приоритетами американской космической программы, на которые будет тратиться львиная доля средств, станет разработка собственных пилотируемых космических кораблей и строительство новой станции на лунной орбите, но топить МКС жалко, и поэтому НАСА хочет отдать её в управление частному бизнесу. Правда, НАСА нужно будет еще получить согласие международных партнеров по этому проекту, но на это есть еще целых семь лет. В данный момент три компании, Bigelow Aerospace, NanoRack и Axiom Space, уже работают над созданием частных космических станций, но ни одна из них пока не выразила желания принять МКС на свой баланс.

7. Шанхай стал уже четвертым городом КНР, где в туалетах начали устанавливать систему распознавания лиц. Делается это для того, чтобы посетители не уносили домой всю туалетную бумагу. Система выдает ее одному и тому же человеку не чаще, чем раз в 9 минут. Шанхайские нормы выдачи пока самые щедрые — тут на руки дают аж 80 сантиметров туалетной бумаги. В Пекине и древней столице Китая Нанкине, где такие системы появилась впервые, в этом марте, выдают 60 см, а в небольшом городке Чанша (всего 3,6 миллиона жителей), где её установили в апреле — только 40 см. Всё это происходит в рамках объявленной Председателем Си Туалетной революции, о которой мы писали в декабре.

8. Японские умные туалеты (без распознавания лиц, но с десятками режимов работы) существуют уже не первый десяток лет. Но теперь японцы сделали следующий шаг и придумали умные туалеты для кошек. Одна из главных причин преждевременной смерти кошек — болезнь почек. Если заметить ее на ранней стадии, жизнь кошки можно продлить на несколько лет. Главными симптомами являются потеря веса и частое мочеиспускание. Новый туалет фирмы Hachitama не только взвешивает кошку каждый раз, когда она садится в лоток, и считает, сколько раз за день она писала, но и обладает встроенной автоматической фотокамерой — специально для тех, у кого дома живет несколько кошек. Сейчас фирма бесплатно раздает туалет всем желающим для тестирования.

9. Японская компания DyDo Drinco, производящая уличные автоматы для продажи напитков, начала встраивать в них устройства для бесплатной раздачи зонтиков. Зонтики она получает безвозмездно от бюро находок вокзалов и других подобных мест (разумеется, только те, за которыми никто не пришел). Компания утверждает, что около 70% человек, взявших в автомате такой зонтик во время дождя, потом возвращают его в другой подобный автомат.

10. Американская армия после 6 лет экспериментов все-таки сумела включить пиццу в стандартный солдатский паек. Солдаты требовали этого уже давным-давно, но у армейских поваров долго ничего не получалось. Дело в том, что армейские нормативы требуют, чтобы армейские пайки могли три года храниться при температуре 80 градусов Фаренгейта (приблизительно 27 градусов Цельсия) без заметной потери качества. Но пицца никак не желала соответствовать стандартам и быстро приобретала бурый цвет. Это не делало её непригодной в пищу, но по армейским нормам это было неприемлемым. И вот, наконец, проблему удалось решить, добавив в пиццу розмариновую эссенцию. Теперь с конца этого года её начнут включать в армейский паек. Пока что она будет только с пепперони, но в будущем обещают и другие топпинги.