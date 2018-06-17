В Испанию прибыл первый из трех кораблей с 630 мигрантами, спасенными в Средиземном море. Мигранты, главным образом из Африки, а также из Афганистана, Пакистана, Бангладеш и около 26 стран, прибыли рано утром в юго-восточный город Валенсия, где их приветствовали более 2000 человек, в том числе 1000 добровольцев Красного Креста и 470 переводчиков.

Тяжелое положение мигрантов вызвало серьезные разногласия в Европе после того, как корабль, который их спас, "Аквариус", был не принят Италией. Корабль сопровождается двумя судами итальянской береговой охраны, которые взяли на борт некоторых мигрантов. В порту был выставлен огромный баннер с надписью "Добро пожаловать домой!" на разных языках, включая каталонский и арабский.

"Люди пришли с желанием помочь: выступить в качестве переводчиков, предоставить жилье", - сказал Джонсон Тамайо, доброволец Красного Креста. "Водолей", зафрахтованный французской группой помощи, в минувшие выходные спас мигрантов у побережья Ливии. Новое популистское правительство Италии отказалось принять "Водолея", как и Мальта.

В итоге Испания вмешалась и заявила, что примет беженцев в качестве политического жеста, чтобы "заставить Европу выработать общую политику для общей проблемы", - сказал министр иностранных дел Испании Хосеп Боррелл.