США: отделение детей от родителей мигрантов-нелегалов вызывает критику

Политика отделения детей от родителей-мигрантов на границе США вызывает всё больше недовольства в различных американских политических кругах. Первая леди Мелания Трамп заявила, что "ненавидит" наблюдать за семьями, разделенными на границе, и надеется, что удастся реформировать иммиграционное законодательство.

Стефани Гришем, пресс-секретарь госпожи Трамп, обнародовала высказывание Первой леди США: "Она считает, что нам нужно быть страной, которая следует всем законам, а также страной, которая управляется сердцем". Мелания Трамп надеется, что обе стороны "смогут, наконец, собраться вместе, чтобы добиться успешной иммиграционной реформы".

Хотя в заявлении говорилось, что эта проблема является вопросом Конгресса, демократические законодатели и другие отмечают, что ни один закон не предусматривает разделения детей и родителей на границе. Новая политика администрации Трампа, которая вступила в силу в мае, направлена на то, чтобы подвергнуть уголовному преследованию людей, пытавшихся проникнуть в США незаконно. В результате в тюрьму попали взрослые, что привело к тому, что их дети были отделены от них.

Бывшая первая леди, Лора Буш, присоединилась к дебатам, назвав политику разделения "жестокой" и "безнравственной". Лора Буш заявила: "Это разбивает мне сердце". В колонке в газете "Вашингтон пост" она сравнила разделение детей с лагерями интернированных для японцев-американцев во время Второй мировой войны. Миссис Буш напомнила, что живет в пограничном штате и "ценит необходимость обеспечения и защиты наших международных границ, но эта политика абсолютно нетерпима".



Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз из штата Мэн сказала, что она выступает за более жесткую пограничную безопасность, но выразила глубокую озабоченность по поводу политики разделения детей. "То, что администрация решила отделить детей от родителей сделано для того, чтобы попытаться сообщить: если вы пересечете границу с детьми, ваши дети будут отделены от вас", - сказала она. "Это травмирует детей, которые становятся невинными жертвами, и это противоречит ценностям США".

Чиновники Белого дома пытаются дистанцироваться от этой политики. Трамп обвиняет демократов в сложившейся ситуации. "Никому не нравится разрушать семьи и видеть детей, оторванных от матерей", - сказала советник президента Келлианн Конвей.

Почти 2 000 детей были отделены от своих семей в течение шести недель в апреле и мае после того, как генеральный прокурор Джефф Сешнс объявил о новой политике "нулевой толерантности" ко всем случаям незаконного въезда в США. Законы США запрещают задерживать детей с родителями, потому что детям не предъявлено обвинение в совершении преступления, а родителям предъявлено.

Трамп планирует встретиться с республиканцами Палаты представителей во вторник, чтобы обсудить находящееся на рассмотрении иммиграционное законодательство.