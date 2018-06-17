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Трамп и Орбан обсудили необходимость укрепления границ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поздравил его с недавним переизбранием, а также обсудил необходимость укрепления национальных границ. Белый дом сообщил, что два лидера также обсудили "успешный саммит" Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшийся 12 июня.

Трамп поздравил Орбана с формированием нового правительства, которое приступило к исполнению обязанностей 8 мая после того, как партия Виктора Орбана "Фидес" выиграла выборы. Трамп также как и Орбан занимает жесткую позицию по вопросам иммиграционной политики и пограничной безопасности.

Орбан на прошлой неделе назвал недавнюю волну беженцев и мигрантов в Европу как срежиссированную "рыночными спекулянтами", чтобы увеличить свою прибыль. Он имел ввиду американского миллиардера венгерского происхождения и филантропа Джорджа Сороса. Как сообщает Белый дом, Трамп и Орбан пообещали, что отношения США и Венгрии будут укрепляться.

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