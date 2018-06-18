"Налог на бедных". Таможня хочет денег за все покупки в интернет-магазинах

Федеральная таможенная служба России предлагает облагать пошлиной все покупки граждан в иностранных интернет-магазинах. Как пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Тимура Максимова, таможня предлагает министерству финансов установить пошлину в размере 20 процентов. Сейчас она составляет 30 процентов, но взимается она только при покупках на сумму более 1 тысячи евро.

Несмотря на это предложение, в понедельник Министерство финансов заявило, что с 1 июля 2018 года лимит на беспошлинный ввоз товаров в Россию составит 500 евро, а с 1 января – 200 евро. Такое поэтапное снижение порога предусмотрено вступившим в силу с начала этого года Таможенным кодексом стран Евразийского экономического союза. Впрочем, это не исключает вероятности того, что предложение Федеральной таможенной службы будет воплощено в жизнь: таможенный кодекс ЕврАзЭС устанавливает лишь верхний предел стоимости товаров, не облагающихся налогом – любая страна Союза, в том числе Россия, вправе сделать порог беспошлинного ввоза меньше или вовсе отменить его.

С одной стороны, даже с беспошлинным порогом в 200 евро большинство россиян продолжат совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах без уплаты таможенной пошлины – средняя стоимость 1 посылки в 2016 году составляла 1295 рублей, более 60% покупок стоили менее 22 евро. С другой стороны, сейчас россияне часто предпочитают заказывать вещи из-за границы вскладчину, чтобы сэкономить благодаря мелкооптовым ценам. Кроме того, снижение беспошлинного порога сделает невыгодными покупки в одном из самых популярных сегментов интернет-торговли, сегменте бытовой электроники. Если за нынешнюю 1000 евро можно купить даже 10-й "Айфон", то 200 евро может не хватить и на посредственный смартфон на "Андроиде".

В разных странах мира существуют разные лимиты на беспошлинный ввоз товаров из интернет-магазинов: так, в большинстве стран ЕС этот лимит составляет 22 евро, такие же правила с 2016 года действуют и в Белоруссии, где это привело к снижению объема дистанционных покупок за рубежом почти в два раза. В Украине беспошлинный порог составляет 150 евро в месяц.

Сторонники отмены беспошлинного ввоза интернет-покупок в Россию не только приводят в пример зарубежный опыт, но и говорят, что мера принесет в российский бюджет до 25 миллиардов рублей, а также позволит усилить позиции российских интернет-продавцов, которые в противном случае не выдержат конкуренции с гигантами трансграничной интернет-торговли вроде "Алиэкспресса". Об аргументах против снижения или отмены порога для беспошлинного ввоза товаров в интервью Радио Свобода рассказал глава российского Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков, который не первый год ведет борьбу против ужесточения таможенных правил для простых россиян и называет их не иначе, как "налогом на бедность":

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– Я крайне отрицательно отношусь к такому предложению Налоговой службы. Во-первых, оно не приведет к серьезному пополнению бюджета, а лишь создаст лишнюю социальную напряженность. Почему? Потому что администрирование подобного рода копеечных налогов, которые взымаются с миллиона почтовых отправлений, стоит достаточно дорого. Затраты на администрирование, которые придется сделать и налоговой, и таможенной службам, будут сопоставимы с той выгодой, которую получит бюджет.

Это налог на самые незащищенные слои населения

Кроме того, вызывает некое недоумение сама предложенная мера. Кого она фактически защищает? Она защищает не отечественных производителей, что еще можно было бы как-то понять, потому что через интернет-торговлю ввозятся товары, которые, как правило, у нас не производятся. Отмена или снижение беспошлинного ввоза защищает отечественных продавцов, то есть ритейлеров, которые фактически не могут эффективно конкурировать с новыми форматами торговли. Если у бюджета нет денег и правительство предлагает решать эту проблему за счет граждан, то эта мера вызывают недоумение. Найти деньги можно было бы с введением других пошлин, например, пошлин на ввоз дорогих автомобилей, яхт, каких-то предметов роскоши. Это было бы оправдано, особенно в период, когда с экономикой у нас не все благополучно и социальная напряженность растет. Но вместо введения налога на роскошь, на престижные предметы потребления, у нас почему-то фактически вводится налог на бедных, на самые незащищенные слои населения. Основной контингент людей, покупающих товары в интернет-магазинах, – это люди среднего и ниже среднего достатка. Они, как правило, стараются сэкономить лишние 100-200 долларов, евро, чтобы купить для своей семьи самые необходимые предметы потребления.

– В контексте других нововведений, например, повышения пенсионного возраста, налог на покупки в интернет-магазинах не воспринимается как что-то неожиданное. Стало ли предложение ФТС ввести этот налог неожиданным для вас?

– Разговоры о том, что подобные меры будут приняты, ведутся уже несколько лет. Мы несколько лет уже следим за этой ситуацией и пытаемся в силу наших скромных возможностей как-то на нее повлиять. Мы рассылали обращения в различные инстанции, даже проводили митинг против увеличения пошлин на интернет-посылки на Болотной площади. Какая-то общественная протестная активность по поводу этих инициатив как-то сдерживала власти от их воплощения в жизнь. Но сейчас, после планируемого повышения пенсионного возраста, повышения НДС, говорить о том, что можно как-то переломить эту ситуацию, не приходится.

– Вы говорите, что администрирование этого налога сведет на нет практически всю возможную финансовую эффективность от его введения. Тогда в чем смысл предложения ввести нулевой порог для беспошлинного ввоза товаров?

– Смысл в том, чтобы защитить интересы отечественного ритейла, которые, как я предполагаю, лоббируют эту инициативу. Они не справляются, они не конкурентоспособны и, соответственно, их лоббистские усилия выливаются в подобного рода инициативы. Кроме того, смысл есть и для самой таможни: да, администрирование этих копеечных налогов очень дорогое, но это позволит таможне формально отчитаться о росте таможенных сборов. Кроме того, на это администрирование будут выделены дополнительные сотрудники, дополнительное финансирование. Это очень нравится всем нашим чиновникам - создавать себе лишние, не совсем нужные с точки зрения целесообразности объемы работы, расширять штат, отчитываться об "успешности" этой деятельности. Две заинтересованные стороны - это наш крупный ритейл и сама таможенная служба.

– В понедельник Министерство финансов России подтвердило, что снижение порога для беспошлинного ввоза в Россию покупок в зарубежных интернет-магазинах будет идти по плану, установленному Таможенным кодексом стран ЕврАзЭС. С 1 июля россияне будут платить налог на посылки стоимостью более 500 долларов, а с 1 января 2019 года – более 200 долларов. Такой компромисс вас тоже не устраивает?

– Я вообще не считаю обоснованным снижение порога. Снижать порог в 1000 евро нет никакой необходимости. 1000 евро – это не такие большие деньги. Если речь идет о борьбе с какими-то перепродавцами, это тоже нецелесообразно, потому что бороться такими методами с трансграничной интернет-торговлей совершенно невозможно. Государство просто берет на себя функцию ограничивать то, что во всем мире активно растет. Это ударит, прежде всего, по потребителям. Поэтому мы никак не можем приветствовать эту меру.

– 200 евро – это будет лимит за месяц или за одну покупку?

– Появляются разные сообщения, где-то говорится о том, что 200 – это месячное предложение Таможенной службы. А у нас уже выходит с инициативой Национальная ассоциация дистанционной торговли, они говорят, что 200 евро должен быть лимит за разовую покупку. В какой конечной форме эта инициатива все-таки будет принята, говорить пока сложно.

​– Вы упомянули международный опыт. Как обстоит дело с трансграничной интернет-торговлей в других странах? Там, насколько я знаю, есть пороги и меньше, чем в России, и как-то люди с этим живут.

– Во-первых, надо понимать, что не весь опыт других стран положителен. Кроме того, уровень жизни в том же Евросоюзе или в Америке намного выше. Поэтому для них, может быть, такая пошлина не столь существенна. Кроме того, интернет-торговля в тренде. Пытаться ее сейчас как-то резко ограничить - а порог в 200 евро это резкое ограничение - контрпродуктивно. Трансграничная интернет-торговля, так или иначе, будет развиваться. Кроме того, уже есть много обходных путей, то есть мы фактически либо вернемся к какой-то форме челночной торговли опять, либо появятся фирмы-посредники. Потому что как раз для бизнеса таких ограничений не предусматривается, то есть появится еще больше компаний, которые просто будут предлагать свои посреднические услуги. Все это фактически уйдет в "серую" зону экономики вместо пополнения бюджета и мы будем опять поддерживать финансовых посредников, которые будут на этом зарабатывать.