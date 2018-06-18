В России в частных руках более 17 миллионов единиц оружия

В частной собственности российских гражданских лиц находятся 17,6 миллиона единиц малокалиберного стрелкового оружия (преимущественно ружья и пистолеты). Это самый высокий показатель среди европейских стран и пятое место в мире. Такие данные опубликованы 18 июня исследовательским центром Small Arms Survey в Женеве.
На втором месте по этому показателю в Европе (и на восьмом - в мире) находится Германия – 15,8 миллионов единиц оружия в частном владении. Мировым лидером по количеству стрелкового оружия у граждан является США – 393,3 миллиона единиц. Следом идут Индия, Китай, Пакистан и Россия.
В США на 100 человек приходится 120 единиц оружия, в Йемене 53, Черногории и Сербии по 39, Канаде 35, Германии 20, России 12.
По данным Small Arms Survey, 85 процентов всего малокалиберного оружия в мире находятся в частной собственности, это 857 миллионов единиц. В то же время в руках военных, полицейских и служб безопасности находятся всего 156 миллионов единиц такого оружия.
По данным женевского центра, за последние десять лет количество стрелкового оружия в частных руках увеличилось на 207 миллионов единиц. Авторы ислледования считают, что больше всего этому способствовали американцы, приобретшие за это время 122 миллиона единиц оружия.
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