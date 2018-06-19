В Совфеде не поддержали идею уменьшить зарплату депутатам

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал отклонить законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средней по стране. "Концепцию данного законопроекта поддерживать нет необходимости", – прокомментировал решение член комитета Сергей Фабричный.

Он также отметил, что повышенное материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Госдумы "обусловлено природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, в первую очередь законотворческой, сложность и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли".

С отрицательным заключением согласились все члены комитета, кроме первого зампреда Светланы Горячевой, которая при голосовании воздержалась.

Ранее отрицательный отзыв на законопроект дали в правительстве.

Авторами инициативы, внесенной на рассмотрение в Госдуму в конце апреля, выступили руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его коллега Олег Нилов. Кроме уменьшения зарплат, в законе предлагалось отменить ряд депутатских льгот по медицинскому, санаторно-курортному и пенсионному обеспечению.

​С 2018 года заработные платы депутатов, сенаторов, а также судей и государственных служащих были проиндексированы на 4% с учетом прогнозируемой инфляции. Сейчас ежемесячный заработок депутата Госдумы составляет около 350 тысяч рублей. По данным Росстата, средняя зарплата по стране на март 2018 года – 36 тысяч 857 рублей.