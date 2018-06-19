Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении финансирования партий, чьи кандидаты набрали 3% и более голосов на выборах президента России

По действующему законодательству, государственное финансирование таких партий рассчитывается исходя из 20 рублей за каждый голос избирателя. Теперь сумма выплат вырастет в 7, 6 раза (по 152 рублей за голос).

Сейчас по 152 рубля за каждого проголосовавшего получают партии, которые набрали не менее 3 % на выборах в Госдуму.

Нынешний закон был внесен на рассмотрение парламента в декабре прошлого года лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Он был поддержан руководителями всех думских фракций.