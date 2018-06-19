Москалькова и Денисова договорились о посещении 34 заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года.

Об итогах двусторонней встречи, которая прошла во вторник в офисе российского омбудсмена, сообщает официальный сайт Москальковой. "Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договорённостей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений, - говорится в заявлении российского омбудсмена. - Мы обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы в России и на Украине и обговорили график взаимных визитов".

Имена 34 заключенных, о посещении которых договорлись правозащитники, пока не разглашаются.

Ранее Денисова и Москалькова неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении взаимных договоренностей. Так российский омбудсмен, комментируя ситуацию с недопуском украинского правозащитника в колонию к Олегу Сенцову, заявляла, что поездка к нему была "личной инициативой госпожи Денисовой".

В свою очередь, Денисова отмечала, что "Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести".

9 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры договорились, что уполномоченные по правам человека в ближайшее время посетят заключенных на территории двух стран, однако переговоры по этому вопросу в итоге затянулись.