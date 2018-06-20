В Петербурге задерживали активистку, выступившую против дела "Сети"

В Санкт-Петербурге полиция во вторник задержала вечером анархистку Елену Шендеру и ее знакомого Диаса Вальяка, который раньше был соседом Ильи Капустина, проходившего свидетелем по делу группировки "Сеть".

Задержанных несколько часов продержали в отделении, составили на них протоколы о нарушении правил проведения некой акции, после чего отпустили.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" отмечает, что Елена Шендера была заявителем митинга против применения пыток к арестованным по делу "Сети" активистам.

Во вторник Дзержинский суд Петербурга продлил на четыре месяца арест антифашистам Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. На заседании по делу Филинкова был задержан журналист "Медиазоны" Давид Френкель. Сообщалось, что приставы разбили ему очки.

Всего по делу "Сети" арестованы девять человек в Петербурге и Пензе. По версии ФСБ, они являются участниками террористической группировки. Несколько их знакомых также сообщали о давлении со стороны правоохранительных органов. Сами активисты рассказывали о пытках в ФСБ. Следы от них зафиксировали члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии.