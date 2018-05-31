Знакомую обвиняемых по делу "Сети" допросили в ФСБ

Знакомая обвиняемых по так называемому делу "Сети", задержанная 23 мая на российско-украинской границе, вернулась в Киев после допроса в ФСБ России, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Виктория Фролова рассказала, что после задержания несколько человек называли ее террористкой и угрожали.

24 мая Фролову доставили в управление ФСБ по Пензенской области. Следователь и сотрудник ведомства задавали вопросы о ее молодом человеке Алексее Полтавце, который уехал в Киев. Виктория Фролова также утверждает, что на втором допросе, который прошел 27 мая, ее вынудили подписать показания.

В документе, под которым задержанную заставили поставить подпись, говорилось, что обвиняемые по делу "Сети" Илья Шакурский, Василий Куксов и Егор Зорин являются членами "ячейки "Восход" террористической организации", а Дмитрий Пчелинцев, Максим Иванкин, Михаил Кульков и Андрей Чернов – члены ячейки "5.11".

После допроса Фроловой разрешили вернуться на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Виктория Фролова и Алексей Полтавец – пензенские антифашисты, знакомые с обвиняемыми по делу "Сети". Сам Полтавец и еще двое пензенских активистов покинули Россию. Они рассказали, что до этого их задержали в Пензе и пытали, заставляя сознаться в хранении наркотиков.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифашистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.