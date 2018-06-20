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Госдума поддержала идею приравнять день в СИЗО к 1,5 дням в колонии

СИЗО "Матросская Тишина"

Госдума во втором чтении приняла законопроект, частью которого является поправка в Уголовный кодекс России, приравнивающая один день нахождения в Следственном изоляторе к полутора дням в колонии общего режима.

Кроме этого, один день, проведенный в СИЗО, будет приравниваться к двум дням в колонии-поселении и двум дням домашнего ареста.

Данный законопроект находится на рассмотрении нижней палаты парламента уже 10 лет.

В настоящее время отбытый подследственными срок в СИЗО засчитывается по правилу "день за день". Это правило сохранится для обвиняемых, которых после суда отправляют в колонии особого и строгого режима.

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