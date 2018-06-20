Счетная палата: лидер по финансовым нарушениям – "Роскосмос"

Общая сумма выявленных финансовых нарушений за прошлый год, включая неэффективное и нецелевое использование средств, составила 1 триллион 865 миллиардов рублей. Такую цифру привел глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ведомства. "Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в три с половиной раза больше, чем в 2015-м", – подчеркнул он.

По словам Кудрина, 760 миллиардов рублей из этой суммы – нарушения по учету в "Роскосмосе", что составляет больше 40% от всех обнаруженных нарушений. По результатам проверок в госкорпорации открыты уголовные дела. В отношении кого именно, чиновник не уточнил.

"Роскомос" был лидером по финансовым нарушениям и в 2016 году.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин был утвержден главой Счетной палаты в мае 2018 года. Его кандидатуру внес в Госдуму Владимир Путин.