Смертность в Москве выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом

В Москве резко выросли показатели смертности. Такие данные приводит столичное управление ЗАГС.

Так, с января по май 2018 года в Москве умерли 53 тысячи 200 человек, что на 4,3% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

При этом в Москве падает рождаемость, показатели которой росли до 2016 года. Тогда в городе появились на свет рекордные 146 тысячи человек. Год спустя было зарегистрировано рождение 134 тысяч 573 детей, что почти на 8% меньше. А с января по май 2018-го показатели рождаемости, по сравнению с аналогичным периодом в 2017-м, упали еще на 3,1%.