Павла Дурова наградили премией Союза журналистов Казахстана

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров удостоился премии Союза журналистов Казахстана в номинации "Интернет-проект".

В пресс-релизе организации подчеркивается, что Дурову присудили награду за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете.

Всего лауреатами премии стали 12 журналистов и один творческий коллектив.

Павел Дуров неоднократно заявлял, что его сервисы никогда не будут предоставлять правоохранительным органам доступ к переписке пользователей. С принципиальной позицией руководства Telegram связана блокировка мессенджера в России по требованию Роскомнадзора.