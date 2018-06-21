Павла Дурова наградили премией Союза журналистов Казахстана

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров удостоился премии Союза журналистов Казахстана в номинации "Интернет-проект".
В пресс-релизе организации подчеркивается, что Дурову присудили награду за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете.
Всего лауреатами премии стали 12 журналистов и один творческий коллектив.
Павел Дуров неоднократно заявлял, что его сервисы никогда не будут предоставлять правоохранительным органам доступ к переписке пользователей. С принципиальной позицией руководства Telegram связана блокировка мессенджера в России по требованию Роскомнадзора.
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