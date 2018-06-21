В Кировской колонии погиб осужденный по делу о терроризме

В исправительной колонии номер 7 в Кировской области погиб 44-летний Азат Хидиятов, осужденный за нападение на горно-обогатительный комбинат в Учалах. Один из заключенных, знакомый с погибшим, рассказал сайту "Idel.Реалии", что Хидиятов "сгорел на промзоне" после того, как его в январе этапировали в колонию.

Собеседник издания предположил, что Хидиятова могли убить. Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Кировской области Артур Абашев это предположение отверг. По его словам, осужденный намеренно поджег цех и себя вместе с ним, поскольку осознавал, что из него собираются сделать "нарушителя режима".

Азат Хидиятов в мае 2016 года напал с травматическим пистолетом на здание Учалинского горно-обогатительного комбината, ранил охранника и поджег одно из зданий предприятия. По неофициальной информации, свои действия он мотивировал тем, что комбинат выделил средства на поддержку операций вооруженных сил России в Сирии.

По версии ФСБ, Хидиятов был членом экстремистской ячейки, в которую входили 43-летние Артур Джантаев и Ваиль Хабибуллин. Каждого из них впоследствии осудили на 7 лет лишения свободы. Хидиятов в октябре 2017 года был осужден на 18 лет по нескольким статьям о терроризме.