Порошенко призвал Путина "освободить украинских заложников"

Петр Порошенко провел в четверг телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт президента Украины. Он призвал президента России, как говорится в сообщении, "освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях", отметил "важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным", а также "подчеркнул необходимость выполнения Россией минских договоренностей".

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что разговор прошел по инициптиве украинской стороны и была затронута "тематика обмена удерживаемыми лицами". Путин также "выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе" - сказано в сообщении.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила заместителя министра юстиции Украины Ивана Лищину обратиться в Европейский суд по правам человека из-за возможного нарушения прав Олега Сенцова. Омбудсмен уточнила, что достоверной информации о состоянии его здоровья до сих пор нет.

"Есть основания считать, что Олега кормят принудительно, - заявила Денисова. - Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением. Это запрещено международным законодательством".

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор.