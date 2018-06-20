ЕСПЧ предложил Олегу Сенцову прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил прекратить голодовку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта. Также ЕСПЧ запросил у российских властей подробную информацию о состоянии здоровья заключенного. Об этом сообщает адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В связи с голодовкой Сенцова суд потребовал власти России соблюдать статьи Европейской конвенции о праве на жизнь и запрет на пытки.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Четверо из них держат голодовку – это сам Олег Сенцов, а также Александр Кольченко, Александр Шумков и Владимир Балух. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.



Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.