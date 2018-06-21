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Государство не будет давать жилье взамен уничтоженного при стихиях

Наводнение в Дербенте, 2012 год

Министерство финансов России подготовило поправки в законопроект о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, по которым граждане, чье жилье не застраховано, не получат компенсацию в случае уничтожения его в связи со стихийным бедствием.

Сейчас в подобных случаях любой гражданин РФ имеет право получить новое жилье в собственность. В случае принятия поправок на это смогут рассчитывать только малоимущие, а жилье будет предоставляться без права собственности. Застраховать аварийное жилье будет нельзя.

Также планируется ввести обязательный минимум ответственности по выплатам при утрате дома для страховых компаний – он будет равен 20 процентам от средней стоимости жилья в регионе. Размер максимальной компенсации определит правительство на основании данных о метраже жилья, материале, годе постройки и местоположении.

Законопроект о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций был принят в первом чтении в феврале 2015 года. Сейчас ожидается его второе чтение в Госдуме.

По данным "Ингосстраха", в России застраховано не более 5% жилья, что является одним из самых низких показателей в мире.

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