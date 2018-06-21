В Казани полиция отобрала у иранской болельщицы баннер

В Казани сотрудники полиции отобрали у иранской болельщицы Марьям Кашкаэй баннер и продержали её два часа в служебном помещении стадиона. Активистка хотела развернуть плакат в поддержку иранских женщин, которым запрещено посещать футбольные матчи. Инцидент произошел 20 июня во время встречи между сборными Ирана и Испании, сообщает канал "Аль Арабия".

У Кашкаэй было разрешение от Международной федерации футбола (ФИФА) на демонстрацию этого баннера.

На трансляцию матча с Испанией в Иране впервые за 39 лет женщинам разрешили пройти на стадион наравне с мужчинами. До этого болельщицам приходилось переодеваться в мужчин, чтобы посмотреть футбол.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Ранее о бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.