США сообщили об очередном пострадавшем от "акустической атаки"

Число американских дипломатов, пострадавших от предполагаемой "акустической атаки" на Кубе, возросло до 25 человек. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, это первый подтвержденный врачами случай с августа прошлого года.

Летом 2016 года американские дипломаты стали жаловаться на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти. С похожими жалобами обратилась и некоторые сотрудники посольства Канады. Эксперты предполагают, что это могло быть вызвано воздействием ультразвуковых или инфракрасных волн. Однако их источник до сих пор не установлен. Госдепартамент США отозвал на родину больше половины сотрудников дипмиссии.

Власти Кубы причастность к инциденту отрицают.

