Путин назначил своими советниками Юмашева и Эдельгериева

Владимир Путин назначил бывшего главу ельцинской администрации Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.



Зять первого президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев возглавлял его администрацию с 1997 по 1998 год. До этого он был членом предвыборного штаба Ельцина и советником главы государства по вопросам взаимодействия со СМИ.



Вместе с тем Путин назначил своим советником Абубакара Эдельгериева, который с 2012 года занимал должность главы правительства Чечни, а до этого был министром сельского хозяйства республики.

Также Путин подписал указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации", переназначив на эту должность Николая Патрушева (он является секретарем Совбеза с мая 2008 года) и ​уволил своего советника по климату Александра Бедрицкого, который работал на этой должности с 2009 года, а до этого 16 лет руководил Росгидрометом.