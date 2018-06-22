Еврогруппа сворачивает программу кредитования Греции

Еврогруппа, в которую входят министры финансов стран еврозоны, объявила о завершении третьей и последней программы кредитования Греции.

На встрече в Люксембурге Еврогруппа договорилась о предоставлении Афинам 15 миллиардов евро на создание резервного запаса. Кроме того, министры финансов согласились отсрочить для Греции начало выплат по кредитам на 10 лет – с 2023 на 2033 год.

В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) заявил о прекращении программы финансовой помощи Греции. При этом директор-распорядитель фонда Кристин Лагард заметила, что у МВФ остаются сомнения относительно стабилизации греческого долга в долгосрочной перспективе.

В общей сложности программа Европейского механизма стабильности для Греции продолжалась 8 лет. За это время Афины получили около 230 миллиардов евро.Правительство Греции провело реформы. Сейчас в стране наблюдается рост экономики.

