Больше года назад СК возбудил на Алексея Волкова, координатора штаба Навального в Волгограде, уголовное дело по части 3 статьи 354.1 "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично" из-за поста с изображением мемориала "Родина-мать зовет!", на котором у памятника было раскрашено лицо в зеленый цвет. Измененная с помощью фотошопа фотография монумента появилась на странице в соцсети "ВКонтакте" команды Навального в Волгограде 20 марта. После того, как Навальному плеснули в лицо зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле. Через месяц уже в Москве оппозиционера снова облили зеленкой. В этот раз Навальный получил химический ожог правого глаза.

Председатель регионального отделения организации "Поисковое движение России" Андрей Орешкин обратился в прокуратуру с просьбой наказать сторонников Навального за акт вандализма в отношении памятника "Родина-мать зовет!". В интернете была создана петиция с требованием выйти на защиту памятника. "Это было сделано, чтобы угодить Навальному и "засветиться" на фоне остальных фанатиков как наиболее преданные и верные", – предполагали авторы петиции.

Судья решил отправить дело на доследствие, чтобы обвинить Алексея Волкова по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий". Прокуратура выступила против возвращения дела и обжаловала решение судьи. Издание "Кавказский узел" сообщило, ссылаясь на сотрудника Волгоградского областного суда, что жалобу с просьбой отменить эти постановления внес заместитель генпрокурора России Леонид Коржинек. "По мнению стороны обвинения, объектом преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ, являются лишь предметы материального мира – места захоронений и надмогильные сооружения – склеп, памятник, надгробная плита, стела, скульптура, обелиск, изваяние, иные сооружения, содержащие информацию о лицах, в память которых они установлены, а не изображение скульптуры "Родина-мать зовет!". 13 этого года июня областной суд отклонил кассационную жалобу прокуратуры.



– Теперь прокуратура будет обжаловать это решение в Верховном суде. Если все останется без изменений, то скорее всего, начнут новые следственные действия и мне предъявят обвинение по статье 244 УК РФ, – рассказал Радио Свобода Алексей Волков. – Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.

– По этой же статье хотели обвинить девушек, которые станцевали тверк у мемориального комплекса "Малая Земля" в Новороссийске.

Вставили нам лишний раз палки в колеса

– Это две совершенно разные истории. Понятно, что дело против меня политически мотивировано. Его возбудили, чтобы помешать моей работе в регионе. Вставили нам лишний раз палки в колеса. Меня держат в городе под подпиской о невыезде. Я не могу домой в Петербург съездить или – по работе в Москву. На какое-то время мне изменили меру пресечения на домашний арест, потом суд его отменил. Все это тянется долго. Когда дело против меня возбуждали, шла избирательная кампания и силовикам было интересно дойти скорее до суда. Сейчас выборы прошли, суд и прокуратура не знает, как выпутаться из этой ситуации. А мы продолжаем работать. Меня, конечно, раздражает необходимость ходить в СК, но пока прокуратура и суд доказывают друг другу, кто прав, мы спокойно продолжаем делать, что делали. Если силовики хотели прекратить работу штаба или запугать меня, предъявив эти абсурдные обвинение, то ничего у них не получилось.

– Но коллаж был размещен в группе волгоградского штаба Навального в "ВКонтакте"?

Омерзительная ситуация: 12 человек топали грязными ногами по моей квартире и всюду совали свои носы

– Картинка появилась после того, как в Алексея плеснули зеленкой. Этот пост вызвал возмущение наших подписчиков. Картинку мы убрали и принесли несколько раз извинения. Кто разместил пост, мы не знаем. У нас было много разных предположений. Может быть, кто-то из волонтеров, у которых был доступ к паблику. Тогда штаб не работал в полной мере. У нас не было штатных редакторов, соцсети вели на общественных началах разные люди. Когда возбудили уголовное дело, уже нельзя было технически понять, кто последний редактировал пост. Но Следственный комитет не стал утруждать себя лишними раздумьями и решил, что коллаж опубликовал я. В мае прошлого года у меня дома провели обыск, изъяли всю технику. Омерзительная ситуация: 12 человек топали грязными ногами по моей квартире и всюду совали свои носы. А в июне я из пресс-релиза СК узнал, что, оказывается, это я разместил картинку со своего ноутбука.

– Кто ее разместил?

– Никаких доказательств того, что картинку запостил я, у следствия нет. У них только доводы, предположения и умозаключения. Я не могу сейчас обсуждать технические вопросы, доказывающие мою невиновность. Мы будем использовать эти данные во время защиты. Большие сомнения вызывает психолого-искусствоведческая экспертиза. Она сделана некачественно и некомпетентными людьми, у которых нет должного образования. На 16 листах из 30 эксперты ссылаются на литературу Третьего рейха. Мой адвокат не понимает, как на основании такой экспертизы можно судить меня за осквернение символов воинской славы ВОВ. Эксперты не дали оценку, почему зеленый цвет оскорбляет, а другие цвета не оскорбляют. В интернете памятник "Родина-мать зовет" постоянно раскрашивают, как хотят. Да и вживую, во время всяких лазерных шоу. И это никого не оскорбляет. Я не согласен ни с обвинением прокуратуры, ни решением суда. Коллаж в интернете это не уголовно наказуемое деяние. Мне не понравится, если кто-то разрисует мемориал жертвам войны или повредит его. Но применять такую статью к виртуальному пространству неправомерно: монумент никак не пострадал. Но это претензия не к статье, а к следователям.

На 16 листах из 30 эксперты ссылаются на литературу Третьего рейха

​– Как проходили допросы?

– А с чего вы взяли, что они проходили? Следователь меня несколько раз пытался допросить. Я брал 51-ю статью Конституции. Никаких показаний по существу дела я не дал. И вообще не надо давать никаких показаний во время следствия. Показания я буду давать в суде, когда и если я дойду до суда.

– На вас во время президентской кампании Центр "Э" давил?

– Это бесполезно. Я не буду даже слушать, что мне говорят какие-то силовики. С 2009 года я занимаюсь оппозиционной, гражданской и политической деятельностью. Я участвовал в организации протестных мероприятий в Москве и Петербурге в 2011–2012 годах. В 2015 году принимал участие в предвыборной кампании партии ПАРНАС в областной парламент Костромской области. Я был одним из создателей молодежного-демократического движения "Весна" в Петербурге, единственного молодежного движения, направленного на смену режима. В 2013 году помогал Борису Немцову на выборах в областную думу в Ярославской области. 9 лет назад на меня, наверное, можно было надавить. Сейчас уже глупо даже пытаться переубеждать или договариваться. Кроме того, наше основное оружие – это публичность. Любые угрозы я сразу вынесу в паблик. И этот прием работает. Например, волонтера нашего штаба, 18-летнюю девочку, силовики пытались запугать. Они писали ей в социальной сети, что знают, где она сейчас находится, следят за ней постоянно. Девочка записала ролик, в котором посоветовала силовикам заниматься настоящим делом – террористов, например, ловить – и выложила его в нашем паблике. После этого от девочки отстали. Многих волонтеров запугивали с помощью администрации учебных заведений, начальников, родственников. На нас применяли классическую схему противодействия инакомыслию со стороны силовиков. Они умеют только запугивать и лапшу на уши вешать. Никакого креатива, ни на что они больше не способны.

– Вы специально из Петербурга в Волгоград приехали, чтобы возглавить штаб?

– В Волгограде не было координатора, и я решил, что мой опыт будет в этом регионе полезен.

– Как в Волгограде прошла кампания Навального?

– Митинги, кубы, агитационные субботники. Организовывали встречу с Алексеем Навальным. Власть нас преследовала, как и везде. В какой-то момент чиновники перестали согласовывать массовые уличные мероприятия, полиция задерживала участников акций.

– Вы по профессии работать продолжаете?

– Я интернет-маркетолог. Я первое время совмещал, но в августе отказался от основной работы, потому что нагрузка возрастала. Когда мы занялись верификацией, то я решил все время отдать работе в штабе.

– Выборы прошли, инаугурация состоялась. Что дальше будете делать?

– У нас новый виток работы, сейчас мы переходим на региональные темы. Скоро расскажем подробности.