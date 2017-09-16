Давят со всех сторон

16-летнего ученика одиннадцатого класса лицея №41 Владивостока Семена Голубовского обвиняют по статье 20.3 КОАП "Публичное демонстрирование нацистской символики" за рисунок на странице в “ВКонтакте”. Школьник сохранил в архиве, доступном только для "друзей" и "друзей друзей", изображение человека в футболке с левосторонней свастикой, буддистским символом совершенства.

Кроме того, подростка пытаются исключить из школы за то, что он на перемене рассматривал значок с надписью "Навальный 20!8". В сообществе “Команда Навального|Владивосток” подросток выложил аудиозапись своей беседы с администрацией лицея №41 и инспектором по делам несовершеннолетних. На записи представители администрации школы пугают Голубовского отчислением, говорят, что принести значок Навального в школу равносильно распространению наркотиков, и угрожают тюрьмой “за мысли в голове”. Также учителя объясняют подростку, что отслеживанием контента его странице в “ВКонтакте” занимается ФСБ. “Это называется национальная безопасность государства, очень великое дело”, – с чувством произносит директор школы. На возражения подростка сотрудники школы отвечают: “Заткнись”. В интервью Радио Свобода Семен Голубовский рассказал, что он уже много месяцев находится под прессингом правоохранительных органов и администрации лицея.

– 12 июня я впервые в жизни пошел на митинг Навального во Владивостоке. Я стоял у ограды и смотрел на казаков, которые тоже пришли на митинг. Они пели песни и пили компот. В этот момент ко мне подошли полицейские и потребовали открыть портфель. В нем они нашли плакат, который я нарисовал для митинга, и увезли меня в участок. О том, что я участвовал в митинге, полицейские сообщили в школу. После этого в школе меня начали "прессовать". Сначала директор намекала, что меня могут отчислить, если я не прекращу ходить на митинги. Так и говорили: “Нет человека – нет проблемы”. Директор, которая преподает в нашей школе право, объясняла мне, что есть такое понятие “вертикаль власти” и нечего ее раскачивать. Я ей ответил, что “есть такое понятие – сменяемость власти" и только русофоб может думать, что в такой огромной стране нет человека, который мог бы возглавить Россию вместо нынешнего президента. Нужно очень не любить свою страну, чтобы не видеть, как группа людей, которая 17 лет занимает руководящие должности, довела Россию до экономического кризиса и разрыва отношений с цивилизованным миром. Я настоящий патриот, поэтому вижу, что наша стране не развивает собственное производство, а только продает сырье.

Только русофоб может думать, что в такой огромной стране нет человека, который мог бы возглавить Россию вместо нынешнего президента

– По какому поводу состоялся разговор, который вы записали и выложили в интернете?

– Недавно я принес в школу значки “Навальный 20!8”. Я их не надевал во время занятий. Лишь на большой перемене я достал значки и рассматривал. Классный руководитель попросила показать, что у меня в руках. Затем она, несмотря на мое возмущение, забрала значки. Через полчаса на урок пришла директор лицея и пригласила на разговор. В кабинете меня уже ждал психолог, который работает в лицее, и инспектор по делам несовершеннолетних. Классная руководитель сказала, что только предатель мог принести в школу такой значок и она должна была донести директору об этом предательстве. Мне долго промывали мозги. Говорили, что я не смогу устроиться в жизни, потому что я на слежке у ФСБ. С точки зрения этих людей, дети, как я, не нужны в университетах, моя карьера закончилась, не успев начаться. Директор заявила, что ношение значка Навального равносильно ношению холодного оружия. Еще был смешной момент. Я на уроке сделал пометки на руке, чтобы не забыть принести на следующее занятие чистую тетрадку. Нарисовал маленький крестик, как в игре крестики-нолики. Так вот психолог допрашивал меня, что это за кресты на руках. Он беспокоился, что их могут увидеть ученики младших классов. А директор сказала, что лучше бы я на заднице себе этот крестик нарисовал.

Говорили, что я не смогу устроиться в жизни, потому что я на слежке у ФСБ

​– Они вам в такой изысканной манере доносили видение вашего будущего или хотели чего-то конкретного?

– Говорили, что собираются выгнать, потому что я стал для школы обузой. Из-за меня администрации приходится постоянно отправлять бумаги и характеристики в полицию. Мол, их везде из-за меня позорят. Я пытался объяснить, что значок Навального я в школе не надевал, никого ни к чему не призывал, политикой я занимаюсь в свободное от учебы время, а учусь я хорошо. Но мои слова никто не слушал. Мне так и говорили: “Заткнись”. Еще повторяли, что я порчу репутацию школы. Мне кажется, это они позорят школу и профессию учителя.

– Как вы себя чувствовали во время этой “воспитательной работы”? Испугались?

Во время допроса один сотрудник правоохранительных органов говорил другому: “Посмотри внимательно его страницу. Может, на него еще статью за экстремизм получится повесить”

– Я уже привык, потому что меня несколько месяцев со всех сторон прессуют полиция, учителя, эшники. Сотрудники центра “Э” пришли ко мне домой в девять утра и сказали, что на моей странице в “ВКонтакте” нашли фашистскую свастику. Я никакого отношения не имею к фашистской идеологии! Я люблю группу “МБ Пакет”. Они пишут очень интересные тексты в жанре “политический хип-хоп” о трудной и беспросветной жизни в России. Ничего фашистского и экстремистского в текстах этой группы нет. Я нашел в интернете картинку с изображением лирического героя этих текстов. На нем – бумажный пакет и футболка с буддийским символом совершенства, который часто путают со свастикой. Кстати, лидер группы “МБ Пакет” написал пост о моем деле и сказал, что происходящее со мной похоже на его песню “Ненависть”. Я пытался объяснить эшникам вот это все, но они ответили: “Не вешай нам лапшу на уши, потому что мы знаем таких, как ты”. Еще меня поразило, что во время допроса один сотрудник правоохранительных органов говорил другому: “Посмотри внимательно его страницу. Может, на него еще статью за экстремизм получится повесить”. Сейчас адвокат, который работает с ФБК, делает независимую экспертизу, и мы будем доказывать мою невиновность.

– Родители вас поддерживают?

– Директор школы говорила, что мама из-за меня может потерять работу. Мама после этого плакала. Она очень переживает, и мне приходится ее успокаивать. Бабушка не верит в то, что в России можно жить свободно и не надо даже пытаться. Отец – на моей стороне. Говорит, что как сядут, так и слезут. Он моряк, постоянно в рейсах и дома бывает редко. Но я знаю, что могу на отца рассчитывать.

– Вы скоро закончите школу. Чем дальше хотите заниматься?

Очень жаль, что мы потеряли Немцова. Он был человеком слова и принципа

– Я пойду учиться на экономический факультет. Раньше я хотел стать фармацевтом, но потом понял, что больше всего мне интересна политика. Я волонтер Навального, но состою в партии “Яблоко”, иногда хожу на митинги КПРФ. В перспективе я хочу стать депутатом. А в идеале – политиком, как Борис Немцов. Очень жаль, что мы потеряли Немцова. Он был человеком слова и принципа.

– Какую политическую программу вы бы предложили избирателям?

– Мои политические взгляды сформировались в 2012 году, после митингов на Болотной и Сахарова. Мне близки либеральные и гуманистические идеи. Я люблю Иммануила Канта, Жан-Поля Сартра и Ивана Бунина. Под их влиянием сформировались мои общественно-политические взгляды. В первую очередь, я бы отменил 282-ю статью, потому что ее используют для расправы с несогласными. Я бы ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции. Мне кажется, надо меньше тратить деньги на армию и больше на здравоохранение, образование и развитие гражданского общества.

– Бориса Немцова, как вы знаете, убили в центре Москвы. Вы не хотите задуматься об эмиграции в страну, где больше людей разделяет ваши взгляды?

Россияне всю власть отдают горстке чиновников, которая их же терроризирует

– Я хочу жить в России, как живут люди в Канаде, странах Европы и США. Я уверен, что мы можем выйти на этот уровень при правильном распределении ресурсов. Жители в цивилизованных странах добивались права на свободу потом и кровью. Наши люди не привыкли к свободе. Россияне всю власть отдают горстке чиновников, которая их же терроризирует. Мне кажется, надо просвещать людей, рассказывать им о ценности прав и свобод. Я видел, как много людей приходили на митинги против коррупции. Сейчас меня поддерживает большое количество разных единомышленников.

– Во Владивостоке?

– Мне пишут из разных городов России слова поддержки. Я получаю письма от ровесников, которых обвиняют в различных нарушениях из-за того, что они ходят на митинги или волонтерят в штабе Навального. Мои одноклассники возмущены тем, как травит меня администрация школы всего лишь за то, что я высказываю свое мнение. Я уверен, что, во-первых, нас не так мало, как кажется. Во-вторых, историю меняет не большинство, а активные единицы. И я хочу быть в числе тех, кто сделает жизнь в нашей стране лучше.

Комментарий Радио Свобода дала адвокат Полина Сидельникова:

– Мы сейчас собираем доказательства невиновности Семена, проводим независимую экспертизу рисунка, за размещение которого школьника обвиняют в публичном демонстрировании нацистской символики. Я не вижу в этом деле состава преступления. Во-первых, на картинке нарисована левосторонняя свастика, символ, который используют во многих восточных культурах. Во-вторых, у Семена не было умысла распространять эту картинку. Но делом Семена занимается не суд, а комиссия по делам несовершеннолетних. И я знаю на основании опыта защиты других подростков в похожих ситуациях, что комиссию не интересуют юридические нюансы. В таких комиссия заседают люди, далекие от юриспруденции. Комиссия обычно не вникает в правовые вопросы, а отчитывает школьников и их родителей за плохое поведение и воспитание. Затем выносит решения, переписывая протоколы, которые ей передает полиция. Я без иллюзий оцениваю перспективы дела Семена. Но, конечно, обвинительное решение комиссии мы будем оспаривать в суде.



