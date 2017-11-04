С Навальным не появляться

Сторонников Алексея Навального в Ростове-на-Дону запугивает администрация школ и вузов. Об этом Радио Свобода сообщила координатор местного штаба Навального Анастасия Дейнека. По словам координатора, лишь немногие студенты и школьники решаются рассказать публично о давлении и угрозах в учебных заведениях. 17-летний студент Ростовского торгово-экономического колледжа Кирилл Оли обратился в штаб Навального с жалобой на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Наталью Семионову. Студент рассказал, что замдиректора обещала отчислить его за стикер с Навальным на мобильном телефоне.

– Я узнал о Навальном, когда он баллотировался в мэры Москвы. С тех пор я следил за деятельностью Алексея, – рассказал Кирилл Оли Радио Свобода. – Я решил поддержать Навального, после того как посмотрел фильм “Он вам не Димон”. Я пошел 7 октября на пикет, на котором мы требовали освободить нашего координатора Анастасию Дейнеку. Ее задержали накануне митинга на пять дней. На пикете я взял два значка "Навальный 20!8" и нацепил их на рюкзак. Администрация колледжа увидела это, возмутилась и вызвала мою мать для беседы. Маме сказали, чтобы я с Навальным не появлялся больше в колледже. Заместитель директора говорила, что Навальный очень плохой человек. Маму предупредили, что на антикоррупционных митингах детей задерживают и забирают в полицию. Мое участие в пикетах, с точки зрения администрации колледжа, однажды плохо закончится. Мама после разговора была в слезах. Она просила не носить значки и спрашивала: “Что тебе вообще этот Путин сделал?” Сейчас мама повторяет, как ей надоело, что ее постоянно дергают и отвлекают от работы и домашних дел из-за меня.

Маме сказали, чтобы я с Навальным не появлялся больше в колледже

​– Вы перестали носить значки Навального в колледж?

– Значки снял, но наклеил стикер с Навальным на мобильный телефон. Недавно, когда я общался с ребятами в холле колледже, к нам подошла куратор учебной группы и спросила, что за наклейка на моем телефоне. Куратор попросила снять стикер, а я сказал, что не хочу. Позже, когда я на втором этаже колледжа смотрел расписание занятий, ко мне снова прибежала куратор и сказала: “Давай я уберу с твоего телефона наклейку". Я отказался. Затем заместитель директора по воспитательной работе Семионова Наталья Фаритовна попросила зайти в кабинет. Она взяла мой смартфон и сорвала стикер. Наталья Фаритовна долго мне рассказывала, какой плохой человек Алексей Навальный. Напирала на то, что Навальный экстремист, потому что он призывает бороться против власти. Замдиректора говорила, что атрибутика Навального – это прямой призыв к экстремизму. В конце разговора замдиректора предупредила, что меня могут отчислить, потому что колледжу студенты, поддерживающие Навального, не нужны.

Колледжу студенты, поддерживающие Навального, не нужны

– Вы записали разговор с заместителем директора колледжа?

– Мой телефон в начале беседы был у нее, так что я не смог включить диктофон. Замдиректора категорически запретила приходить в колледж с атрибутикой Навального. Я теперь боюсь, что меня выгонят из колледжа. Мне нравится специальность, которую я изучаю в колледже. И я планирую дальше работать по профессии. С работой в нашем городе трудно, а хороший специалист по логистике всегда найдет место и сможет прилично зарабатывать. Учебных заведений с такой специальностью в нашем городе мало. Я сейчас учусь на платном отделении. На дорогое образование в университете у мамы денег нет. Она работает поваром и воспитывает меня одна.

– Что вы сказали Наталье Фаритовне в ответ на угрозы?

– Я пытался объяснить, что Навальный не под запретом, он ничего плохого не сделал. Лучше быть сторонником Навального, чем быдлом, которое живет под гнетом пропаганды. Я, если честно, неопытный оратор, поэтому не могу переубедить взрослого человека, который уверен в своей правоте. Кроме того, замдиректора перебивала и не слушала меня.

– В вашем колледж проводят общие собрания на тему митингов Навального?

– Нам на классном часе рассказывали, что тех, кто поддерживает Навального, будут сажать. Один педагог накануне пикетов 7 октября сказала, что во время этого мероприятия может произойти теракт. Она не ругалась, а боялась за наши жизни.

– Как вы планируете реагировать на угрозы администрации колледжа?

Я не понимаю, почему Навального нельзя даже упоминать, а портреты Путина висят везде

– Я собираюсь действовать так: запретили значки – я налепил стикер. Если отлепят стикер, я надену футболку с Навальным. А снимут футболку, я принесу кружку с Навальным и буду из нее пить чай в столовой колледжа. Почему я должен выполнять их странные требования, если администрация школы сама нарушает закон об образовании. Согласно ФЗ "Об образовании", педагогические работники не имеют права использовать образовательную деятельность для принуждения обучающихся к принятию политических убеждений либо отказу от них. Я считаю, что граждане должны в первую очередь опираться на закон. Особенно учителя, особенно председатели участковой избирательной комиссии, как наша замдиректора. Вот я думаю, как отреагирует администрация колледжа, если я приду на занятия со значком партии “Единая Россия” на рюкзаке? Хочу провести такой эксперимент. Мне интересно, попросят они снять его или нет. Какая всё это абсурдная ситуация! Я не понимаю, почему Навального нельзя даже упоминать, а портреты Путина висят везде.

– Что вы сделаете, если вас отчислят?

– В суд буду подавать. В различные инстанции жалобы писать. Я очень разочарован, потому что считал администрацию нашего колледжа адекватной. Они никогда не хамят студентам, не давят на нас. Со многими педагогами очень приятно общаться.

– Наталья Фаритовна отказалась комментировать эту ситуацию Радио Свобода. Она во время "воспитательной беседы" обвиняла вас в политической агитации несовершеннолетних?

– Она говорит, что поддерживать Навального и даже обсуждать его – это экстремизм. Наталья Фаритовна говорит, что любой человек, который не согласен с властью, экстремист. Она все время повторяет слово “экстремизм”. Замдиректора думает, что Навальный агент Госдепа. Мои родственники тоже так считают, потому что они смотрят центральные телеканалы и верят тому, что там говорят. Они не сомневаются, что мракобесие и абсурд, который нам показывает государственное телевидение, чистая правда. Я пытался объяснить семье, что российское телевидение – это купленная схема, но близкие не соглашаются верить. Тетя посмотрела какой-то фильм о Навальном и организации “Открытая Россия” и теперь не сомневается в том, что Алексей Навальный хочет узурпировать себе всю власть в мире.

– Семья как относится к тому, что вы поддерживаете Навального?

– Родственники меня любят, несмотря на то что у нас разные политические взгляды. Они мне не запрещают делать то, что я считаю нужным. Мы с ними откровенно обо всем разговариваем и не врем друг другу. Другое дело – одногруппники. В своей группе я и раньше был белой вороной. Одногруппников не интересует политика, и им пофигу, что происходит в обществе. А я люблю книги читать. Сейчас, например, сквозь Ницше продираюсь, потом буду читать “Диалоги Платона". В шахматы мне нравится играть. Обожаю иностранные языки. Сейчас учу английский, затем начну изучать немецкий. Я пытался рассказать одногруппникам о своих интересах, но они меня не поняли. Одногруппники думают, что только странные люди ходят на митинги и пикеты. Моя поддержка Навального обострила конфликт с одногруппниками. Например, я на занятиях пытался рассказать учителю о Навальном, а одногруппники меня заткнули. Сказали: “Что за бред ты вечно несешь!” Очень обидно, когда они обзываются. Не буду говорить, как именно они меня называют, но я их предупредил, что буду бороться с хамством законными методами. Очень трудно терпеть оскорбления. Приходится держать себя в руках, потому что я мирный человек и вообще против насилия, революции и человеческих жертв.

​– Какие у вас политические взгляды?

– Я либерал, а значит, я за право любого человека на свободу. Я толерантен ко всему и уважаю право каждого быть самим собой. Я хочу жить в России и уеду отсюда, только если потеряю надежду на перемены.

– Как у вас складываются отношения с ребятами из штаба Навального?

– Мне нравится с ними общаться. Они не похожи на моих одногруппников. Волонтеры и координаторы Навального очень приятные люди, совсем другой уровень культуры. Я пока не волонтер Навального, я просто сторонник. Хожу на акции, ношу атрибутику, иногда прихожу в штаб. На антикоррупционных митингах я знакомлюсь с близкими мне по духу людьми. Благодаря кампании Навального я понял, что я не один.

– Зачем вам рисковать своим образованием, если Навальный, скорее всего, не сможет принять участие в президентских выборах 2018 года?

– Слушайте, Навальный – единственно возможный кандидат на выборах от оппозиции.

– А как же Ксения Собчак?

– Ну да, еще экстрасенс Пахом выдвинул свою кандидатуру. Если Навального не допустят на ближайшие выборы, я думаю, он пойдет на следующие. Навальный рано или поздно обязательно станет президентом. Не может путинская диктатура длиться вечно.