В Турции ожидают объявления результатов выборов

В Турции официально завершились президентские и парламентские выборы, самое трудное испытание за последние полтора десятилетия для действующего президента Реджепа Эрдогана и его Партии справедливости и развития, имеющей исламистские корни.

Избирательные участки закрылись в 17 часов местного времени. В Турции нет традиции экзит-поллов, первые предварительные результаты голосования будут объявлены в ближайшие часы.

Опросы общественного мнения отдавали Эрдогану преимущество над ближайшим политическим соперником, лидером Республиканской народной партии Муаремом Инджи. Всего на пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе находящийся в заключении лидер прокурдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

В случае если ни один из кандидатов на пост президента не получит более 50 процентов голосов, будет объявлено о проведении 8 июля второго тура президентских выборов.

На парламентских выборах, которые проходят одновременно с президентскими, по опросам, лидируют сторонники Эрдогана. Однако они могут лишиться большинства в парламенте, поскольку четыре ведущие оппозиционные партии создали предвыборный альянс.