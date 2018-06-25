СМИ: En+ Дерипаски может сменить регистрацию на российскую

Попавшая под американские санкции компания En+ Олега Дерипаски, зарегистрированная на острове Джерси, рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как отметил один из собеседников издания, все основные активы En+ находятся в России, и логичнее зарегистрироваться здесь. Кроме того, по его словам, "в стране, наконец появились все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса".

В то же время эксперты утверждают, что перерегистрация в России — одно из условий оказания государственной поддержки компании Дерипаски. Ранее En+ попросила у российского правительства льготы на десятки миллиардов рублей.

Группа En+, в которую входит "РусАл" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали под американские санкции в начале апреля. Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов.