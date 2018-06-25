Сборная России по футболу уступила команде Уругвая со счетом 0:3

Сборная России проиграла команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Встреча состоялась в понедельник, 25 июня, в Самаре и завершилась со счетом 0:3. Первые два мяча были забиты в первом тайме: отличились нападающий Луис Суарес, еще один гол в свои ворота забил россиянин Денис Черышев. На 92-й минуте третий гол забил форвард Эдисон Кавани.

Таким образом, сборная России заняла второе место в группе А, уругвайцы стали первыми. Обе команды сыграют в плей-офф, их соперники определятся позднее 25 июня, когда состоятся матчи Испания — Марокко, Португалия — Иран.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.