Аргентинцу запретили посещать матчи ЧМ за оскорбление россиянки

Болельщику сборной Аргентины по футболу Нестору Фернандо Пенови запретили посещать матчи Чемпионата мира за оскорбление россиянки. 47-летний фанат заставлял девушку повторять за ним непристойные выражения и снимал это на видео. У аргентинца отозвали паспорт болельщика, об этом в твиттере сообщила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич.

Чиновник назвала поведение Пенови "сексистским и неуважительным". Инициаторами наказания выступила аргентинская сторона. Позже болельщик принес публичные извинения. "Я хочу извиниться перед всеми. Перед россиянами, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, семьей и женой... Мне стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек." - приводит слова Пенови портал Ciudad Magazine.

Российский болельщик извинился перед журналисткой телеканала Deutsche Welle (DW) Жюльет Гонсалес Теран, которую он обнял и поцеловал в прямом эфире. Об этом сообщает русская служба телеканала. Мужчина, который представился Русланом пришел в корпункт DW в четверг. Он связался с журналисткой по скайпу и попросил прощения за случившееся. Болельщик заявил, что "действовал легкомысленно" и назвал произошедшее "неудачной шуткой". Гонсалес Теран приняла его извинения.

Случаи оскорбительного поведения иностранных болельщиков по отношению к российским девушкам на Чемпионате мира стали темой для обсуждения в СМИ и социальных сетях. Фанат сборной Бразилии Фелипе Уилсон лишился работы в авиакомпании, после того, как снял и опубликовал видео, на котором просит россиянку повторять за ним непристойные выражения. Ещё двое бразильских болельщиков, оскорбивших российскую девушку в видеоролике, будут привлечены к ответственности на родине. На кадрах записи фанаты окружили россиянку на одной из улиц Москвы и пели песню, в тексте которой использовались слова “buceta rosa”, что в нейтральном переводе с португальского означает "розовая вагина".

Ранее дисциплинарный комитет международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал на 10 тысяч франков федерации футбола Сербии и Мексики за поведение их болельщиков во время матчей. Мексиканские фанаты скандировали гомофобные кричалки. Сербские болельщики вывесили политический баннер с надписью "Косово - это Сербия". Также стало известно о том, что полиция Великобритании начала расследование инцидента с английскими болельщиками, демонстрировавшими нацистское приветствие в одном из баров Волгограда. Несколько фанатов распевали песню в которой упоминали лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и концентрационный лагерь Освенцим.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.