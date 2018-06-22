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Аргентинцу запретили посещать матчи ЧМ за оскорбление россиянки

Болельщики сборной Аргентины по футболу (Архивное фото)

Болельщику сборной Аргентины по футболу Нестору Фернандо Пенови запретили посещать матчи Чемпионата мира за оскорбление россиянки. 47-летний фанат заставлял девушку повторять за ним непристойные выражения и снимал это на видео. У аргентинца отозвали паспорт болельщика, об этом в твиттере сообщила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич.

Чиновник назвала поведение Пенови "сексистским и неуважительным". Инициаторами наказания выступила аргентинская сторона. Позже болельщик принес публичные извинения. "Я хочу извиниться перед всеми. Перед россиянами, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, семьей и женой... Мне стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек." - приводит слова Пенови портал Ciudad Magazine.

Российский болельщик извинился перед журналисткой телеканала Deutsche Welle (DW) Жюльет Гонсалес Теран, которую он обнял и поцеловал в прямом эфире. Об этом сообщает русская служба телеканала. Мужчина, который представился Русланом пришел в корпункт DW в четверг. Он связался с журналисткой по скайпу и попросил прощения за случившееся. Болельщик заявил, что "действовал легкомысленно" и назвал произошедшее "неудачной шуткой". Гонсалес Теран приняла его извинения.

Случаи оскорбительного поведения иностранных болельщиков по отношению к российским девушкам на Чемпионате мира стали темой для обсуждения в СМИ и социальных сетях. Фанат сборной Бразилии Фелипе Уилсон лишился работы в авиакомпании, после того, как снял и опубликовал видео, на котором просит россиянку повторять за ним непристойные выражения. Ещё двое бразильских болельщиков, оскорбивших российскую девушку в видеоролике, будут привлечены к ответственности на родине. На кадрах записи фанаты окружили россиянку на одной из улиц Москвы и пели песню, в тексте которой использовались слова “buceta rosa”, что в нейтральном переводе с португальского означает "розовая вагина".

Ранее дисциплинарный комитет международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал на 10 тысяч франков федерации футбола Сербии и Мексики за поведение их болельщиков во время матчей. Мексиканские фанаты скандировали гомофобные кричалки. Сербские болельщики вывесили политический баннер с надписью "Косово - это Сербия". Также стало известно о том, что полиция Великобритании начала расследование инцидента с английскими болельщиками, демонстрировавшими нацистское приветствие в одном из баров Волгограда. Несколько фанатов распевали песню в которой упоминали лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и концентрационный лагерь Освенцим.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.

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